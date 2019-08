Nexen Tire

Nexen Tire plant Eröffnungsfeier für neues europäisches Werk in der Tschechischen Republik

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Nexen Tire plant für den 28. August 2019 eine Eröffnungsfeier für sein neues europäisches Produktionswerk in der Tschechischen Republik - Chairman Byung-Joong Kang und Global CEO Travis Kang werden der Feier beiwohnen, um die Fertigstellung der 4 großen F&E- und Produktionsnetzwerke von Nexen Tire zu begehen

Nexen Tire, ein weltweit führender Reifenhersteller, wird die Eröffnung seines europäischen Werks in Zatec (Tschechische Republik) offiziell feiern. Mit der Eröffnungsfeier für das neue Produktionswerk treibt Nexen Tire auch seinen Vorstoß auf den europäischen Markt voran.

Petr Ocko, stellvertretender Minister für Industrie und Handel der Tschechischen Republik, Global CEO Travis Kang und Nexen Tire Chairman Byung-Joong Kang werden am 28. August zum Anlass der Feier nach Zatec kommen. Unter dem Motto 'The New Wave for the Future' wird mit der Eröffnungsfeier die nächste globale Wachstumsphase von Nexen Tire eingeläutet und die Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Korea zelebriert.

Das europäische Werk von Nexen Tire auf einer Fläche von 650.000 Quadratmetern befindet sich in Zatecs Triangle Strategic Industrial Zone. Das Unternehmen hat etwa eine Milliarde Dollar in das Werk investiert. Das hochmoderne integrierte Fertigungswerk kann die Spitzentechnologien seiner globalen F&E-Zentren unmittelbar anwenden. Das Werk hat Ende April 2019 den Betrieb aufgenommen und bereits die ersten Reifenbestellungen ausgeliefert.

Nexen Tire hat damit seine vier großen globalen F&E- und Produktionsnetzwerke fertiggestellt: THE NEXEN univerCITY, das zentrale Forschungsinstitut in Seoul (Korea), das europäische F&E-Zentrum, das nordamerikanische F&E-Zentrum und das europäische Werk in Zatec. Die Produktionskapazität des europäischen Werks liegt 2019 bei 3 Millionen Einheiten und soll bis 2022 auf 11 Millionen steigen. Im Rahmen der Kapazitätserweiterung will Nexen Tire seine weltweite Präsenz stärken und sich auf dem europäischen Markt als feste Größe etablieren.

Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire, sagte: "Mit der Eröffnung des europäischen Werks plant Nexen Tire die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten speziell für den europäischen Markt. Jetzt, da unsere vier globalen Institutionen fertig gestellt sind, wird Nexen Tire unseren weltweiten Kundenstamm mit wunschgerechten Produkten versorgen, insbesondere in Europa."

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globaler Reifenhersteller mit Unternehmenssitz in Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit mehr als 500 Händlern mit Standorten in 137 Ländern in der ganzen Welt zusammen (Stand: Mai 2019) und besitzt vier Fertigungsbetriebe - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) hat 2019 den Betrieb aufgenommen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956291/Nexen_Tire_opening_ceremony_Czech_Republic.jpg

Pressekontakt:

Edelman Korea

Jiseok Jeon

Tel.: +82-2-2022-8220

Handy: +82-10-9800-1108

E-Mail: jiseok.jeon@edelman.com



Sylvia Chang

Tel.: +82-2-2022-8283

Handy: +82-10-4950-2535

E-Mail: sylvia.chang@edelman.com



Jane Kim

Tel.: +82-2-2022-8212

Handy: +82-10-4207-4278

E-Mail: jane.kim@edelman.com

Original-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell