Nexen Tire und Plug and Play wollen bei Technologie- und Geschäftsentwicklung zusammenarbeiten

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Nexen Tire und Plug and Play, die weltweit führende Innovationsplattform, beschließen strategische Partnerschaft

- Unternehmen will globales Startup-Netzwerk der Reifen- und Mobilitätsbranche mit wegweisenden Technologie- und Geschäftskonzepten aufbauen

Nexen Tire, ein weltweit führender Reifenhersteller, hat eine strategische Zusammenarbeit mit dem Startup-Accelerator Plug and Play verkündet, die weltweit größte unternehmerische Innovationsplattform.

Im Rahmen der Initiative, eine Infrastruktur für die zukünftige technologische Entwicklung und neue geschäftliche Anstöße zu errichten, hat sich Nexen Tire mit Plug and Play verbündet. Der marktführende Accelerator Plug and Play war ein früher Investor in Silicon Valleys bekannteste Firmen, darunter PayPal, Lending Club, Dropbox und SoundHound.

Die beiden Unternehmen haben am 13. Juni an Plug and Plays Firmensitz im kalifornischen Sunnyvale die strategische Partnerschaft bekanntgegeben, um gemeinsame Innovationsarbeit im Reifen- und Mobilitätssektor zu leisten. Die Ankündigung erfolgte während der Summer Expo, einer der größten Events bei Plug and Play mit über 500 Teilnehmern von führenden OEMs, Automobilzulieferern, Risikokapitalgebern und Startups.

Nexen Tire verspricht sich von der Partnerschaft mit Plug and Play Zugang zur nächsten Welle der vielversprechendsten Technologien in der Reifen- und Mobilitätsbranche. Nexen Tire selbst wird sich im Rahmen seiner 'offenen F&E-Philosophie' als Partner anbieten, insbesondere gegenüber Firmen, die Reifentechnologie entwickeln.

Don Lee, Executive Director des Nexen Tire America Technical Center, sagte: "Nexen Tire begrüßt die Partnerschaft mit Plug and Play, einer der weltweit führenden Accelerator. Wir versprechen uns davon eine stärkere globale Präsenz in Sachen Technologie und Geschäft und wollen uns in ein innovatives Unternehmen verwandeln und zum Startup-Ökosystem insgesamt beitragen."

Sobhan Khani, Vice President, Mobility & IoT bei Plug and Play, kommentierte: "Wir sind hocherfreut, dass sich ein weiteres Unternehmen unserer Plattform anschließt. Wir hoffen, dass Nexen Tire und Plug and Play auf Grundlage dieser Partnerschaft ein innovatives Business-Ökosystem für die Automobilbranche auf den Weg bringen können."

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globaler Reifenhersteller mit Unternehmenssitz in Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit mehr als 500 Händlern mit Standorten in 137 Ländern in der ganzen Welt zusammen (Stand: Mai 2019) und besitzt vier Fertigungsbetriebe - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) hat 2019 den Betrieb aufgenommen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.

Informationen zu Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Unser Hauptsitz befindet sich im Silicon Valley und wir haben Accelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigene Risikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit erweitert und sind nun an über 20 Standorten weltweit vertreten, um Startups mit den erforderlichen Ressourcen zu versorgen, damit sie im Silicon Valley und darüber hinaus erfolgreich sind. Mit über 10.000 Startups und 280 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir das ideale Startup-Ökosystem für viele Branchen geschaffen. Wir verfügen zudem über ein Netzwerk aus 200 führenden Risikokapitalgesellschaften im Silicon Valley, die als potenzielle aktive Investoren zur Verfügung stehen, und richten über 700 Networking-Events pro Jahr aus. Die Unternehmen in unserer Community haben bislang mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Finanzierungsmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie beispielsweise Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal. Weitere Informationen finden Sie unter www.plugandplaytechcenter.com.

