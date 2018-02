Manchester City, Partner von Nexen Tire, gewinnt Carabao Cup

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Manchester City schlägt Arsenal 3-0 und gewinnt den Cup von 2017/18 somit zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte

Nexen Tire, ein weltweit führender Reifenhersteller, gab den Sieg seines englischen Premier League-Partners, Manchester City Football Club (Manchester City), im Carabao Cup 2017/18 bekannt.

Manchester City begann seine Carabao Cup-Kampagne mit einem Sieg gegen West Bromwich Albion im September vergangenen Jahres. Seither konnte der Verein seine Siegesserie fortsetzen und verbuchte am 25. seinen Endsieg gegen Arsenal.

"Unsere Partnerschaft mit Manchester City während seines Siegeslaufes in Richtung Carabao Cup hat uns sehr gefreut", so Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Als offizieller Reifenpartner von Manchester City hoffen wir, dass The Blues ihre sportlichen Erfolge während der für 2018 geplanten EPL- und Champions League-Spiele weiterhin fortsetzen werden. Unterdessen planen wir die Weiterführung unserer strategischen Partnerschaft mit Manchester City, was den Bekanntheitsgrad der Marke Nexen Tire unter Fußballfans weltweit verstärken wird."

Manchester City hat während dieser Saison eine beispiellose Leistung an den Tag gelegt und konnte die längste aufeinanderfolgende Siegesreihe von 18 Matches in den EPL-Spielen verbuchen. Diese Aufwärtsdynamik setzte sich während des Carabao Cups fort, sodass der Verein den Siegespokal davontragen konnte. Nexen Tire stand dem Verein auf dem Feld als offizieller Ärmel-Partner zur Seite und unterstützte bzw. feierte Manchester Citys Siege während der gesamten Saison.

Nexen Tire, seit August 2015 Partner von Manchester City, verlängerte seine mehrjährige Partnerschaft mit dem Fußballverein im März 2017 und wurde so zum allerersten offiziellen Ärmel-Partner in der englischen Premier League (EPL). Das Logo von Nexen Tire wird mit Beginn der laufenden 2017/18 EPL-Saison drei Spielzeiten lang auf den linken Ärmeln der Manchester City-Trikots zu sehen sein. Durch die Erweiterung der Partnerschaft auf den Carabao Cup konnte sich das Unternehmen während des Turniers Fußballfans auf der ganzen Welt präsentieren.

Im Rahmen der Partnerschaft und damit verbundener Sportmarketing-Initiativen wird Nexen Tire weiterhin signifikant bei allen Spielen Manchester Citys in der Premier League sowie bei inländischen Cups präsent sein und der koreanischen Marke somit weltweit zu einer verbesserten Öffentlichkeitswirkung und einem größeren Stellenwert verhelfen.

Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Produktionsanlagen -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als weltweit erster Reifenhersteller einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com.

