Nexen Tire liefert Reifen zur Originalausrüstung des Porsche Macan

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire wird den Ultra High Performance (UHP) Reifen N'FERA RU1 für den Porsche Macan als Reifen zur Originalausrüstung bereitstellen

Nexen Tire, ein führender globaler Reifenhersteller, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum zweiten Mal mit der Lieferung der Originalausrüstungsreifen (original equipment/OE) für den Sportwagenhersteller Porsche beauftragt worden ist. Der ausgewählte Reifen mit der Bezeichnung N'FERA RU1 wird für Porsches kompaktes Luxus-SUV-Modell Macan in den Größen 235/55R19 101Y und 255/50R19 103Y bereitgestellt.

Als für das sportliche Fahren optimierter UHP-Reifen wurde der N'FEAR RU1 bei Porsche bereits für den Luxus-SUV Cayenne eingebaut. Im Hinblick auf ein sportliches Fahrerlebnis mit dem Wagen zeichnet sich der N'FERA RU1 durch unübertroffene Kurvenstabilität und sportliches Handling bei Fahrten mit hohem Tempo aus. Der Reifen ist ebenfalls mit 3D-Nano Grip-Technologie ausgestattet, durch die die Bremsleistung von Sportfahrzeugen bei hohen Geschwindigkeiten maximiert wird. Darüber hinaus verfügt der Reifen über eine Aramid-Capply-Cordmischung und eine spezielle Kernreiter-Füllmischung, die die Fahrstabilität verbessert.

Der Reifen N'FERA RU1 hat neun Design-Auszeichnungen in Europa, Amerika und Asien gewonnen, darunter die 2017 Red Dot Design Awards und Japans Good Design Award, was erneut ein Beleg für die erstklassigen Leistungen des Designs von Nexen Tire ist. Die Auswahl als Originalausrüster zeigt außerdem die hohen Qualitätsmaßstäbe und Standards, die Nexen Tire erfüllt, um optimierte Reifen für äußerst hochfunktionale Fahrzeuge bereitzustellen.

"Wir sind begeistert, die Reifen als Originalausrüstung für den Sportwagenhersteller Porsche zu liefern, der sich wirklich mit Weltklasse-Design und Spitzenqualität rühmen kann", sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Wir bei Nexen Tire streben kontinuierlich nach Verbesserungen der Produktqualität und Technologie und wollen auch unsere OE-Lieferungen an noch mehr Fahrzeugsteller weltweit ausdehnen. Mit unserem neuen tschechischen Fertigungswerk, das in Kürze den Betrieb aufnehmen wird, sind wir in einer noch besseren Position, um OE-Reifen anzubieten, die die Anforderungen der europäischen Autohersteller erfüllen."

Nexen Tire produziert jährlich rund 42 Millionen Reifen für Pkw, SUVs und Leicht-Lkw und setzt dazu modernste Technologie ein, um eine unübertroffene Uniformität, Qualität und exzellentes Design zu erreichen. Nexen Tire liefert derzeit OE-Reifen an mehr als 20 globale Fahrzeughersteller in Nord- und Südamerika, Asien und Europa.

Über Nexen Tire

Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Als einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt arbeitet Nexen Tire mit 491 Händlern in 141 Ländern auf dem gesamten Globus zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Produktionsanlagen - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen für Pkw, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich ebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als erster Reifenhersteller der Welt einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/614066/Press_Release__Nexen_Tire_Supplies_Original_Equipment_Tires_for_Porsche_Macan.jpg

Pressekontakt:

Edelman Korea

Alicia Kim

Telefon: +82-2-2022-8253

Mobil: +82-10-9204-0915

E-Mail: alicia.kim@edelman.com



Jiseok Jeon

Telefon: +82-2-2022-8220

Mobil: +82-10-9800-1108

E-Mail: jiseok.jeon@edelman.com



Jane Kim

Telefon: +82-2-2022-8212

Mobil: +82-10-4207-4278

E-Mail: jane.kim@edelman.com

Original-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell