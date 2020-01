CAT Phones

Robust innen wie außen - das neue Cat® S32 Smartphone

Las Vegas und Reading, England (ots/PRNewswire)

Cat® Phones stellt das Cat S32 vor, ein robustes und widerstandsfähiges Smartphone mit zahlreichen Funktionen für extreme Umgebungsbedingungen oder den Außeneinsatz. Das neue Smartphone profitiert von der Tradition der Cat-Phones und einem Jahrzehnt der Forschung und Entwicklung im Design robuster Phones und bringt unübertroffene Robustheit zu einem erschwinglicheren Preis.

Das Cat S32 ist das neueste Gerät aus dem Kernportfolio der Cat-Phones, perfekt für alle, die ein Smartphone benötigen, auf das sie sich selbst in extremen Umgebungen, sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit, verlassen können. Das neue Cat S32 bietet wichtige Funktionen, die Kunden in diesem Segment wirklich schätzen, insbesondere die lange Akkulaufzeit, marktführende, robuste Eigenschaften und das große und helle Display.

Cat-Phones-Kunden brauchen ein Telefon, auf das sie sich verlassen können. Deshalb ist das Cat S32 so konzipiert, dass es Sie auch weiterhin überzeugen wird. Es hat einen großen 4.200mAh Akku in einem robusten Gehäuse, das nach IP68 staub- und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,5 m Metern für die Dauer von 35 Minuten ist. Es wurde einem rigorosen und wiederholtem Sturztest auf Stahl aus einer Höhe von 1,80 m unterzogen, wobei es auf alle Seiten und Ecken fallen gelassen wurde. Außerdem muss es den MIL-STD-810G-Tauglichkeitstest bestehen, um selbst härteste Belastungen auszuhalten. Wie alle Cat-Smartphones dieser Reihe wird es Vibrations- und Sturztests sowie Salznebel ausgesetzt und ist für den Betrieb bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen und zum Überstehen von Temperaturschocks ausgelegt. Es kann überall hin mitgenommen werden, um immer in Kontakt zu bleiben und mehr erledigen zu können.

"Das Cat S32 ist ein unglaublich robustes Gerät und eine fantastische Ergänzung zu unserer überarbeiteten Produktreihe von Cat-Smartphones, neben dem außergewöhnlich dünnen, aber robusten Cat S52, das unseren Kunden eine echte Auswahl an Produkten bietet, je nachdem, welche Funktionen sie am meisten schätzen. Bei dieser Produktgeneration haben wir alle Funktionen aktualisiert und verbessert und dabei sichergestellt, dass die robusten Cat-Phones - die zuverlässig wasser- und staubdicht sind und Stürze überstehen - weiterhin im Mittelpunkt stehen", so Peter Cunningham, VP Product Portfolio bei der Bullitt Group.

Das innen wie außen robuste Cat S32 hat ein helles 5,5" HD+ 18x9-Display, das durch kratzfestes DragonTrail Pro Glass geschützt ist und auch bei hellem Sonnenlicht abgelesen werden kann. Der Touchscreen kann mit nassen Fingern oder mit Handschuhen bedient werden.

Die wichtigsten Spezifikationen

- Leistungsfähiger Akku, 4,200mAh - Wasserdicht / staubsicher (IP68), sturzsicher auf Stahl aus seiner Höhe von 1,80 m, MIL SPEC 810G, DragonTrail-Pro-Glass - Wasserdichtes Smartphone, getestet in Wasser bis zu einer Tiefe von 3 m für 35 Minuten - 5,5" HD+ 18x9-Display, optimiert für den Außeneinsatz - Touchscreenbedienung auch mit nassen Fingern/Handschuhen - Android 10 (mit Upgrade auf 11) - 3GB RAM, 32GB ROM, erweiterbar mit microSD(TM) - Mediatek Helio A20 MT 6761D Chipset, 1,8GHz Quadcore-Prozessor - 13-MP-Rückkamera, 5-MP-Fronkamera - LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi - Strukturiertes, extra griffiges Design - Programmierbare Shortcut-Taste für Push-to-Talk (PTT), SOS (Lone worker App), oder zum einfachen Aktivieren der Taschenlampe oder Kamera - Bluetooth 5.0, NFC - Klinkenstecker, 3,5 mm - Kuratierte Apps und Content-Katalog - Dual SIM - Nano SIM + microSD(TM) - 2 Jahre Garantie

Das Cat® S32 Smartphone hat eine UVP von 299 EUR und wird über www.catphones.com von verschiedenen Händlern und Betreibern erhältlich sein.

Informationen zu Cat-Geräten und -Zubehör:

Die Marke Cat steht für Vertrauen, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität. Die Cat-DNS ist in jedem mobilen Endgerät von Cat sowie allem Zubehör zu finden, das durch Bullitt Mobile Ltd. angeboten wird, und bietet grenzenlose Erfahrungen mit robuster Mobilität.

Um mehr darüber über Cat-Phones und Zubehör zu erfahren, besuchen Sie www.catphones.com.

Informationen zu Bullitt Group

Die Bullitt Group unterstützt globale Marken bei der Erweiterung ihres Produktportfolios in neue Kategorien, insbesondere im Markt für vernetzte Geräte. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten und verkaufen Produkte in Lizenz für unsere Markenpartner.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Bullitt Group Millionen an Mobiltelefonen, Audioprodukten sowie anderen vernetzten Geräten und dazugehörigen Peripheriegeräten entworfen, hergestellt und in mehr als 70 Ländern weltweit vertrieben.

Bullitt ist weltweiter Lizenznehmer für Cat (Caterpillar Inc.) und Land Rover für Mobilgeräte und Zubehör.

Der Hauptsitz der Bullitt Group befindet sich in Reading, England. Weitere Standorte befinden sich in Taipei (Taiwan), Shenzhen (China) und Singapur.

www.bullitt-group.com

