Roche führt erstmals den Pharmaceutical Innovation Index an; AstraZeneca belegt mit seiner Pipeline Platz 1

- Größere Neustrukturierungen in den Reihen der innovativsten Pharmabranche

Im zehnten jährlichen Pharmaceutical Innovation Index, der heute von IDEA Pharma veröffentlicht wurde, steht Roche zum ersten Mal an der Spitze der Branche. Gleichzeitig behält AstraZeneca im zweiten Pharmaceutical Invention Index, einer Rangliste der besten Pipelines der Branche, seine Position als Nummer 1 bei.

Der Pharmaceutical Invention Index führt eine Rangliste der besten Pipelines der Branche ein, in der Neuheiten und sinnvolle Entwicklungen in Bezug auf Erstklassigkeit, bahnbrechende Medikamente und mehr bewertet werden. Der Pharmaceutical Innovation Index (pharmazeutischer Innovationsindex), der Innovation als "return on invention" (Rückkehr zur Erfindung) definiert, misst, bewertet und feiert die Fähigkeit eines Unternehmens, Innovationen für Patienten bereitzustellen, indem die Leistung objektiv auf der Grundlage eines gleitenden Fünfjahreszeitraums (2014-2019) bewertet wird, und er geht von der folgenden, einfachen Prämisse aus: Wenn zwei verschiedene Unternehmen dasselbe Molekül in einer frühen Phase erhalten, welches würde das Beste daraus machen?

Der signifikante Aufstieg von Roche auf Platz 1 des Innovation Index ist auf mehrere gewonnene klinische Daten, zwei neue FDA-Zulassungen und viele wegweisende Neuerungen in der Immuno-Onkologie durch Tecentriq, den PD-L1 des Unternehmens, zurückzuführen. Zu den Top 10 des Innovation Index gehören einige neue Akteure - Vertex, Alexion und Shionogi - und Regeneron hat einen signifikanten Aufstieg erfahren, was darauf hindeutet, dass kleinere Unternehmen mehr denn je in der Lage sind, ihre Produkte ohne einen traditionellen großen Pharmapartner den Patienten bereitzustellen. AstraZeneca verdankt seinen Erfolg, den 1. Platz im Invention Index beibehalten zu haben, seiner unerbittlichen Konzentration auf Pipeline-Vielfalt und Neuheiten.

Pharmaceutical Innovation Index 2020

Name des Unternehmens Pharmaceutical Innovation Veränderung ggü. Index 2020 2019 Roche 1 +7 AbbVie 2 0 Novartis 3 +6 Vertex Pharmaceuticals 3 Neu Eli Lilly 5 -2 AstraZeneca 6 +6 Alexion Pharmaceuticals 7 Neu Merck & Co 8 -3 Shionogi & Co 9 Neu Johnson & Johnson 10 +1 Regeneron Pharmaceuticals 10 +7

Pharmaceutical Invention Index 2020

Unternehmen Pharmaceutical Invention Veränderung ggü. Index 2020 2019 AstraZeneca 1 0 Bristol-Myers Squibb 2 +4 Eli Lilly 3 0 Novartis 4 0 Gilead Sciences 5 +6 Regeneron Pharmaceuticals 6 +1 AbbVie 7 -2 Merck & Co 7 +8 Vertex Pharmaceuticals 9 -4 Roche 10 +2

Der CEO von IDEA Pharma, Mike Rea, kommentierte den Index: "Der Pharmaceutical Innovation Index ist kein Glücksspiel - der Erfolg wird durch die Entdeckung und Entwicklung von sinnvollen Medikamenten und deren Vermarktung und Bereitstellung für die Patienten erreicht. Mehr denn je stellen wir fest, dass Exzellenz in der Branche ungleichmäßig verteilt ist - nicht jedes Unternehmen ist gleichermaßen in der Lage, den Wert seiner Pipeline zu realisieren."

Einen vertieften Einblick in den diesjährigen Pharmaceutical Innovation Index, Details der Methodik und die 32 führenden Unternehmen erhalten Sie unter www.ideapharma.com/pii.

