Airbiquity bringt Over-the-Air-Konnektivität auf den Markt für Zweiräder

OTAmatic mLink bietet effiziente Remote Software-Updates für Motorräder und Scooter mit Hilfe von Smartphones

Airbiquity®, ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste, gab heute die Einführung von OTAmatic® mLink, eine neue Lösung für Zweirad-Erstausrüster (OEMs), die eingebettete Telematik-Steuergeräte (TCUs) überflüssig macht, um Vehicle-to-Cloud-Konnektivität für Over-the-Air (OTA)-Software-Updates bereitzustellen.

OTAmatic ermöglicht die sichere Bereitstellung und Installation von OTA-Software-Updates für die Fahrzeugwartung, Funktionserweiterungen und die Personalisierung durch den Kunden. OTAmatic mLink ermöglicht die sichere Lieferung, Installation und Verwaltung von OTA-Software-Updates für Motorräder, Roller und andere Zweiräder mit Hilfe der Smartphones der Verbraucher. OTAmatic mLink reduziert auch die OTA-bezogenen Hardware-Anforderungen für eingebettete TCUs und andere Geräte, wenn es in einer hybriden „eingebauten" Systemarchitektur verwendet wird.

„Es gibt ein großes unbedientes Segment von Zweirad-OEMs, die derzeit keine eingebetteten TCUs in ihren Fahrzeugplattformen haben, um Remote Software-Updates zu unterstützen, obwohl die Nachfrage der Verbraucher nach dieser Fähigkeit steigt", sagte Keefe Leung, Airbiquity Vice President of Product Management. „OTAmatic mLink ermöglicht es ihnen, diese Funktionalität zu aktivieren und gleichzeitig eine vertraute Benutzererfahrung für Verbraucher zu schaffen, die es gewohnt sind, Software-Updates über ihre Smartphones zu verwalten."

OTAmatic mLink bietet zahlreiche Vorteile für Zweirad-OEMs, darunter:

Reduzierte Kosten für OTA-Konnektivität, Verarbeitung und Verwaltung,

geringere oder gar keine Datenübertragungskosten im Zusammenhang mit dem Herunterladen von Softwarepaketen und dem Hochladen von Nutzungs-, Leistungs- und Diagnosedaten,

ermöglicht Benachrichtigung der Verbraucher über das Smartphone bei Zustimmung und Aktualisierungsfortschritt.

Als Pionier auf dem Gebiet der Kfz-Telematiksoftware und der cloudbasierten Bereitstellung von Diensten für vernetzte Fahrzeuge ist Airbiquity seit 1997 in einer einzigartigen Position, um seine Softwaretechnologie und sein Integrations-Know-how auf die Automobil- und Nicht-Automobilmärkte anzuwenden, die anspruchsvolle OTA-Funktionen erfordern.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Umsetzung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Airbiquity ist immer an vorderster Front der automobilen Innovation und entwickelt die branchenweit fortschrittlichste Softwaretechnologie für vernetzte Fahrzeuge und Cloud-Dienste. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und -zulieferer hochgradig skalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge für Millionen von Fahrzeugen in über 60 Ländern auf der ganzen Welt implementiert. Erfahren Sie mehr über Airbiquity unter www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich am Gespräch @Airbiquity.

