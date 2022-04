Airbiquity

Airbiquity erweitert Serviceangebot zur Unterstützung von Automobilherstellern bei der Bewältigung der explosionsartigen Zunahme von vernetzten Fahrzeugdaten

Seattle (ots/PRNewswire)

DATAmatic Suite baut auf dem Erfolg der beliebten Software-Management-Lösung OTAmatic und der über 20-jährigen Erfahrung von Airbiquity in der Programmentwicklung und -bereitstellung auf

Airbiquity®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, hat heute DATAmatic® auf den Markt gebracht, eine Suite von Edge-Data-Management-Lösungen, die den wachsenden Bedarf an Dienstleistungen und Tools decken, die Automobilherstellern helfen, vernetzte Fahrzeugdaten zu verwalten und zu vermarkten. Die Suite umfasst die DATAmatic Edge Data Platform und den DATAmatic Edge Data Logger.

Die von vernetzten Fahrzeugen generierten Daten nehmen in Bezug auf Umfang, Vielfalt und wirtschaftlichen Wert für die Automobilhersteller exponentiell zu. Dieser Trend bietet nicht nur ungenutzte Möglichkeiten für neue Fahrzeugfunktionen und die weitere Personalisierung von Kundendiensten und Fahrerlebnissen, sondern stellt die Automobilhersteller auch vor erhebliche neue Herausforderungen beim Datenmanagement. In der Tat, McKinsey prognostiziert, dass im Jahr 2030 95 Prozent der weltweit verkauften Neufahrzeuge vernetzt sein werden (heute sind es 50 Prozent), und der Wert dieser Daten könnte bis zu 400 Milliarden Dollar betragen. Darüber hinaus wird die weitere Entwicklung der Automobiltechnologie und Funktionen wie elektrische Antriebe und autonomes Fahren auf den Echtzeit-Zugriff auf Daten und Analysen sowohl an Bord des Fahrzeugs als auch in der Cloud angewiesen sein.

Die DATAmatic-Suite bietet sichere Lösungen, die Automobilherstellern helfen, ihre Datenherausforderungen zu bewältigen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Das robusteste Datenmanagement-Angebot von Airbiquity, die DATAmatic Edge Data Platform, ist eine umfassende Lösung und ein Toolset für Automobilhersteller, die die Möglichkeiten der Edge-Analytik voll ausschöpfen wollen, indem sie dynamisch und effizient Edge-Analytik-Module entwickeln und einsetzen und dabei eine optimierte Mischung aus On-Board- und Off-Board-Computing erreichen. Der DATAmatic Edge Data Logger ermöglicht eine effiziente und flexible dynamische Datenerfassung sowohl für On-Board-Edge- als auch für Cloud-basierte Analysen.

DATAmatic Edge-Datenplattform

Nutzt eine hybride Edge- und Cloud-Umgebung, um Automobilherstellern die Kontrolle zu geben, die sie über den gesamten Lebenszyklus der Datenverwaltung benötigen.

Bietet eine sichere und hochentwickelte Entwicklungsumgebung für Analysemodule und Bereitstellungsfunktionen.

Unterstützt eine Vielzahl traditioneller und verteilter elektrischer Architekturen, die die Integration in Fahrzeugplattformen, Systeme und Komponenten erleichtern.

Bietet eine robuste Laufzeitumgebung, die die Portabilität von Analysemodulen ermöglicht und gleichzeitig die ordnungsgemäße Nutzung der Ressourcen des Zielgeräts sicherstellt.

DATAmatic Edge Data Logger

Dynamische Konfiguration, welche Daten mit welcher Häufigkeit und unter welchen Bedingungen protokolliert werden.

Maximiert die Verfügbarkeit von Datensätzen für Analysen bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten für die Datenübertragung.

Entwickelt und optimiert für den Einsatz mit ressourcenbeschränkten Steuergeräten, wodurch die Integration in Fahrzeugplattformen, -systeme und -komponenten erleichtert wird.

„Wir haben mit Dutzenden von Automobilherstellern gesprochen und festgestellt, dass sie die Herausforderungen der Datengenerierung und -bereitstellung auf eine Weise lösen müssen, die einen Mehrwert für ihr Unternehmen und ihre Kunden schafft", so Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. „Mit OTAmatic haben wir die Herausforderung des Over-the-Air-Softwaremanagements gelöst, und jetzt bieten wir mit DATAmatic marktführende Datenmanagementlösungen und -tools an, die unsere Automobilkunden nutzen können, um neue Fahrzeugfunktionen und -dienste einzuführen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Um mehr über DATAmatic zu erfahren, klicken Sie hier. Um mehr über Airbiquity zu erfahren, besuchen Sie www.airbiquity.com.

