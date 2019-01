Airbiquity kooperiert mit Teraki, um Over-the-Air-Software und Datenmanagement mit modernster Datenverarbeitung anzubieten

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, und Teraki, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich KI und Edge-Verarbeitung, gaben heute die Integration der OTAmaticTM Over-the-Air (OTA)-Software und des Datenmanagementangebots von Airbiquity in die Datenanalysefunktionen von Teraki bekannt. Automobilhersteller erhalten damit eine effiziente und präzise Lösung für das Management vernetzter Fahrzeuge.

Um fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Verkehrsvernetzungsintegration (V2X) und autonome Antriebssysteme zu unterstützen, sind vernetzte Fahrzeuge auf Software, elektronische Steuergeräte (ECUs), Sensoren, Mikroprozessoren und Datenanalyse angewiesen. Zusammen mit der zunehmenden Komplexität der parallelen Durchführung von Kampagnen für Software-Updates und Datenmanagement für Millionen von Fahrzeugen benötigen Automobilhersteller eine sichere und hochskalierbare OTA-Lösung mit dynamisch aktualisierbarer Datenanalyse und der Flexibilität, Cloud- und Fahrzeugdatenverarbeitung miteinander zu verbinden.

Die Lösungen von Airbiquity und Teraki ergänzen sich gegenseitig und bieten den Automobilherstellern die Flexibilität, Datenanalysen im Fahrzeug oder in der Cloud in Echtzeit durchzuführen. Durch die eingebettete Vorverarbeitungstechnologie von Teraki können OTAmatic-Anwender im Vergleich zu anderen Technologien 10-mal mehr Daten verarbeiten, speichern und senden und gleichzeitig die höchste Genauigkeit der Datenanalyse erreichen. Neben der Unterstützung einer Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle zur Steigerung der Fahrzeugleistung und -sicherheit erhöht diese Integration die Kundenzufriedenheit bei vernetzten und autonomen Fahrzeugen und neuen Mobilitätsdiensten.

"OTAmatic ist eine leistungsstarke Lösung, die umfassende OTA-Dienste einschließlich Software-Updates und dynamischer Datenerfassung unterstützt und die Möglichkeit bietet, neue, innovative Edge-Analysemodule für Fahrzeuge bereitzustellen", sagt Keefe Leung, Airbiquity Direktor für Produktmanagement. "Teraki bietet ein einzigartiges Analysemodul für die OTAmatic-Infrastruktur, das gleichzeitig Datengenauigkeit erhöht und Datenvolumen reduziert sowie Edge-Algorithmen für viele fortgeschrittene Anwendungsfälle im Automobilbereich bereitstellt."

"Wir betrachten diese Integration von Teraki Edge-Datenanalysemodulen mit der OTAmatic-Infrastruktur von Airbiquity als einen weiteren Meilenstein für unser Unternehmen", sagte Daniel Richart, CEO von Teraki. "Unsere Kunden können jetzt erfahren, wie unsere Software für Edge-Datenanalyse bei hohen Datenvolumen installiert, aktualisiert und verwaltet werden kann. Dies zeigt, dass Kunden Teraki Technologie problemlos einsetzen können, um kostengünstige, hochpräzise und datenintensive Anwendungen wie vorausschauende Wartung und Crash-Erkennung sowie weitere neue KI-basierte Modelle auf dem Automobilmarkt skalierbar zu betreiben."

Mehr zu Airbiquity und OTAmatic erfahren Sie unter www.airbiquity.com. Weitere Informationen zu Teraki finden Sie unter www.teraki.com.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und Vorreiter in der Entwicklung und Konstruktion von Telematik-Technologien für die Automobilindustrie. Als führendes Unternehmen im Bereich der Automobilinnovation betreibt Airbiquity mit Choreo(TM) die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für vernetzte Fahrzeugdienste und unterstützt alle wichtigen Anwendungsszenarien, einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software-Update und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und Zulieferer hochskalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge entwickelt, die die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt erfüllen. Weitere Informationen zu Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com oder nehmen Sie an unserem Gespräch @Airbiquity teil. Airbiquity ist eine Marke von Airbiquity Inc.

Informationen zu Teraki

Teraki bietet eine bahnbrechende Software für Edge-Datenverarbeitung, um die explosionsartig gestiegenen Datenanforderungen der 395 Milliarden US-Dollar schweren Automobilelektronikindustrie zu erfüllen. Die KI-basierte intelligente Signalverarbeitungssoftware des Unternehmens bietet eine mehr als 10-fache Steigerung der Chip-, Kommunikations- und Lernleistung für die Automobilindustrie. Dies ermöglicht skalierbare hochpräzise KI-Anwendungen auch in eingebetteten Umgebungen. Derartige Leistungssteigerungen ermöglichen es der Automobilindustrie, neue, innovative und kostengünstige Möglichkeiten zu entwickeln, um große Datenmengen, die von fahrzeuginternen Sensoren und Steuergeräten (ECUs, MCUs, TCUs) erzeugt werden, zu nutzen und die Fahrzeugsicherheit und -autonomie bei niedrigeren Betriebskosten zu verbessern. Teraki hat mehrere Validierungen in der Vorproduktion durch führende Automobilhersteller sowie erfolgreiche Integration auf einer Vielzahl von Mikrocontrollern durchgeführt. Teraki mit Sitz in Berlin ist ein privates Unternehmen und wird mit Beteiligungen der Paladin Capital Group, der GPS Ventures GmbH und des Telekom hub:raum finanziert.

