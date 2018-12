Airbiquity erweitert OTAmatic(TM) Sicherheits- und Datenanalysefunktionen in neuer Over-the-Air-(OTA-)Software und Datenmanagementlösung für die Automobilindustrie

Seattle (ots/PRNewswire) - Führender Dienstleister für vernetzte Fahrzeuge präsentiert neue OTAmatic-Features und Integrationen auf CES 2019

Airbiquity®, ein führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, hat heute die neueste Version von OTAmatic(TM) vorgestellt. Die Version glänzt durch neue Features und Integrationen, die viele der drängendsten Anliegen von Autobauern und Zulieferern adressieren, beispielsweise kompromittierungsresistente Sicherheit, Edge-Datenanalyse und effizientere OTA-Managementfunktionen. Insgesamt wird mit dem Update ein ohnehin robustes Lösungsangebot weiter verbessert, das OTA-Softwareupdates und -Datenmanagement für vernetzte Fahrzeuge zuverlässig und sicher automatisiert und orchestriert.

Autohersteller und Zulieferer können heute von Airbiquitys marktführenden OTA-Leistungsmerkmalen profitieren. OTAmatic löst das Problem der Verwaltung und Durchführung von OTA-Kampagnen für Millionen Fahrzeuge auf der ganzen Welt durch ein ausgeklügeltes Management-Backend zur Servicebereitstellung, das Multi-ECU Softwareupdate- und Datenkampagnen effizient plant und durchführt. Zu den Vorteilen von OTA für die Automobilindustrie zählen unter anderem optimierte Cybersicherheits-Reaktionszeiten, deutlich reduzierte Rückrufkosten sowie Effizienzgewinne bei Produkten und operativen Abläufen. Neben den bereits bekanntgegebenen Features wurde der Funktionsumfang von OTAmatic durch Folgendes erweitert:

- Uptane-Integration: Ein kompromittierungsresistentes Sicherheits-Framework mit integriertem Uptane Software-Sicherheitssystem speziell für den Automobilsektor. - Mehrfache und parallele Softwareupdates: Unterstützt aufeinanderfolgende und parallele Installationen von Firmware, System-, Anwendungs- sowie HMI-Software. - Fahrzeugkonfiguration via Internet-Portal: Ermöglicht das Anlegen und Verwalten der fahrzeugseitigen ECU-Module, die vom OTAmatic-System angesteuert werden können. - Integration mit Teraki-Analysemodul: Unterstützt "Edge"-Computing mit Softwareupdates von eingebauten Analysemodulen sowie effiziente Datenübertragung von Fahrzeug zur Cloud.

"Die Automobilbranche arbeitet mit Hochdruck an der Serienreife von selbstfahrenden Autos. Autobauer werden OTA-Systeme wie OTAmatic verwenden, um Softwareupdate- und Datenmanagement-Kampagnen effizient zu planen und durchzuführen", sagte Kamyar Moinzadeh, President und CEO von Airbiquity. "Wir investieren kontinuierlich in neue und nutzbringende Features zur OTA-Servicebereitstellung und lösen damit unser Versprechen ein, einzigartige und hochskalierbare Lösungen für die hohen Anforderungen des Automobilsektors zu entwickeln."

Weitere Informationen über Airbiquity OTAmatic finden Sie hier. Airbiquity wird auf der CES 2019 vom 8.-11.Januar in Las Vegas (Nevada) Kunden- und Analystentreffen organisieren und die Features der neuen OTAmatic-Version vorführen. Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an sales@airbiquity.com.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und Vorreiter in der Entwicklung und Konstruktion von Telematik-Technologien für die Automobilindustrie. Als führendes Unternehmen im Bereich der Automobilinnovation betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für vernetzte Fahrzeugservices, Choreo(TM), und unterstützt alle wichtigen Anwendungsszenarien, einschließlich Over-the-Air-(OTA-)Software-Update und -Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und Zulieferer hochskalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge entwickelt, die die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt erfüllen. Weitere Informationen zu Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com oder nehmen Sie an unserem Gespräch @Airbiquity teil. Airbiquity ist eine Marke von Airbiquity Inc.

