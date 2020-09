Rolls-Royce Motor Cars

Der neue Rolls-Royce Ghost

Goodwood, England (ots/PRNewswire)

In Anlehnung an die minimalistische Philosophie, die dem New Ghost zugrunde liegt, werden die Highlights dieses transformativen Automobils unten in Kurzform aufgeführt. Die kompletten Details finden Sie unter thenewghost.com.

- Der bisher technologisch fortschrittlichste Rolls-Royce - Das erfolgreichste Produkt in der 116-jährigen Geschichte der Automarke - Reflektiert die "Post Opulent"-Designphilosophie und lehnt oberflächliche Ausdrucksformen von Reichtum ab - Gebaut auf einer starren Aluminium-Rolls-Royce-Spaceframe-Architektur - Allradantrieb und Allradlenkung für beispiellose Souveränität und Trittsicherheit - Das weltweit erste planare Federungssystem erhöht Wendigkeit und Mühelosigkeit - Ausgestattet mit dem charakteristischen 6,75-Liter-Doppelturbo-V12-Motor mit 571 PS und 850 Nm - Für einen mühelosen Ausstieg öffnen und schließen sich die Türen elektrisch - Auf eine bestimmte Resonanzfrequenz abgestimmte Innenkomponenten erzeugen ein Gefühl der Gelassenheit - Unten beleuchteter Pantheon-Grill illuminiert diskret die Rolls-Royce-Ikonographie - Beleuchtetes Armaturenbrett zeigt das Ghost-Namensschild, umrahmt von mehr als 850 Sternen

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1247008/Rolls_Royce_Ghost.jpg

