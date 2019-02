Accedian Networks Inc.

Der Vorstand von Accedian ernennt Gründer Patrick Ostiguy zum Vorstandsvorsitzenden und Dion Joannou zum CEO

Accedian, der Marktführer im Bereich Network Performance Management Solutions, gab heute bekannt, dass sein Vorstand Unternehmensgründer Patrick Ostiguy zum Vorstandsvorsitzenden ernannt hat. Dion Joannou, der bisherige Chief Operating Officer von Accedian, übernimmt jetzt die Rolle des Chief Executive Officer. Herr Joannou wurde auch in den Vorstand berufen. In seiner neuen Rolle wird Herr Ostiguy sich auf Kunden und Partner konzentrieren und zusammen mit Herrn Joannou die Vision und die Strategie des Unternehmens prägen. Herr Joannou wird eng mit Herrn Ostiguy, dem Führungsteam und dem Vorstand zusammenarbeiten, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase sowie insgesamt zum Erfolg zu führen.

"Ich freue mich sehr, dass Dion die Rolle des CEO übernimmt", so Patrick Ostiguy. "Wir hatten in den letzten 18 Monaten die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten, und seine Leidenschaft sowie sein Einsatz haben mich tief beeindruckt. Er hat dazu beigetragen, das Unternehmen in dieser kurzen Zeit zum führenden Anbieter für lückenlose Performance-Transparenz für Netzwerke und Anwendungen zu machen - sowohl für Dienstleister als auch für Unternehmungen. Dion verfügt über mehr als 30 Jahre Branchen- sowie internationale Erfahrung. Er ist somit die ideale Besetzung für die CEO-Rolle, um das anhaltende Wachstum unseres Unternehmen zu leiten sowie unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich im Rahmen ihrer digitalen Transformationen zurecht zu finden. Wir können uns enorm glücklich schätzen, jemand von seinem Kaliber in unserem Unternehmen zu haben. Dies ist wirklich ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen."

"Dion ist eine allseits bekannte und geschätzte Führungspersönlichkeit in der Technologiebranche. Ich hatte die Ehre, mit ihm in den letzten beiden Jahren zusammenzuarbeiten", so Tom Manley, Senior Principal und Chief Administrative Officer von Bridge Growth Partners sowie Aufsichtsratsvorsitzender von Accedian. "Er kann eine beeindruckende Reihe von Leistungen im Laufe seiner Karriere vorweisen. Er bekleidete Führungspositionen bei verschiedenen Branchenführern, darunter Viavi und Nortel Networks, und ist Mitglied bzw. Vorsitzender mehrerer Vorstände. Ich freue mich im Namen von Bridge Growth Partners sehr darüber, dass Dion unser neuer CEO wird, und bin gespannt darauf, wie sich das Unternehmen unter seiner Führung entwickelt und wächst."

"Ich bin beeindruckt von den Menschen im gesamten Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, seit ich vor knapp 2 Jahren zu Accedian gekommen bin. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich im Rahmen meiner neuen Herausforderung als CEO das Vertrauen und die Unterstützung des Vorstands sowie des Führungsteams genieße. Patrick hat fantastische Arbeit geleistet und das Unternehmen im Laufe der letzten 15 Jahre an die Weltspitze gebracht", so Dion Joannou. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Patrick, Tom und dem Rest des Teams, um einen hervorragenden Mehrwert für Kunden, Partner und Investoren zu schaffen."

Unter der Führung von Herrn Joannou wird Accedian weiterhin seine Vision verfolgen, Dienstleistern und Unternehmungen eine hervorragende lückenlose Performance-Transparenz für Netzwerke und Anwendungen zu bieten, die die Benutzererfahrung radikal verbessert und die Wirtschaftlichkeit erhöht.

Über Dion Joannou

Herr Joannou ist eine versierte Führungskraft mit über 30 Jahren globaler, funktionsübergreifender Erfahrung in den Bereichen Software-Technologie, Mobile, Cloud sowie unternehmensorientierte IT-Lösungen. Herr Joannou wird für seine Fähigkeit, strategische Partnerschaften mit Unternehmensleitungen zu knüpfen, geschätzt und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Bindung leistungsstarker Teams sowie der Förderung betrieblicher Schlagkraft.

Dion bringt umfassende, branchenspezifische Vertriebsexpertise mit zu Accedian. Vor seiner Zeit bei Accedian war Dion 2 Jahre lang Senior Vice President of Sales, Network Service Enablement (NSE) bei Viavi (vormals JDSU) im Bereich Netzwerkleistungssicherung. Zuvor war Dion 14 Jahre lang bei Nortel Networks tätig und bekleidete dort eine Reihe hochrangiger Führungspositionen, im Rahmen derer er die Verantwortung für die Bereiche Sales, Vermarktung, Betrieb, Support und Marketing in den Sparten IP und Wireless trug. Während seiner Zeit bei Nortel hat er in Europa erfolgreich den Account Vodafone Group geleitet und gefördert, war Präsident der Region Karibik/Lateinamerika, globaler unternehmensweiter Chief Strategy Officer für Nortel und schließlich Präsident für die gesamte Region Nordamerika und die beiden Segmente Unternehmen und Dienstleister. Zwischen Nortel und Viavi bekleidete Dion auch eine Reihe von Führungspositionen sowie Unternehmensleitungs- und Vorstandsrollen für verschiedene Unternehmen in den Bereichen Technologie, Dienstleistungen und Investitionen.

Dion hat einen BA-Abschluss von der Southern Illinois University sowie einen MBA von der University of Miami in International Business Studies.

Über Accedian

Accedian bietet herausragende, lückenlose Performance-Transparenz für Netzwerke und Anwendungen und damit die Möglichkeit, die Kontrolle über die bestmögliche digitale Erfahrung für den Endnutzer zu behalten. Eine vollständige, netzwerkdienst- und anwendungskettenübergreifende Transparenz über virtualisierte, software-definierte und physische Infrastruktur hinweg bietet Dienstleistern und Unternehmen die Möglichkeit, sich für Transformation einzusetzen und digitale Assets möglichst effizient zu nutzen, um geschäftliche Ziele zu erreichen und ihre Wettbewerbsposition zu stärken.

Accedian ist etablierter Experte für die Instrumentierung von Netzwerken unterschiedlicher Größe - mit SkyLIGHT(TM)-Plattformlösungen, die sich zur Überwachung multinationaler Netzwerke skalieren lassen. Seit 2005 stellt Accedian in Zusammenarbeit mit seinen Kunden Lösungen überall auf der Welt bereit und hilft seinen Kunden sowie deren Nutzern dabei, Performance zu erleben.

Über Bridge Growth Partners

Bridge Growth Partners, LLC ist ein wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen mit einzigartiger Struktur, das sich auf Investitionen in den Bereichen Technologie und technologie-gestützte Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Bridge Growth Partners investiert beziehungsorientiert und legt bei seinen Portfoliounternehmen das Hauptaugenmerk auf Wachstum, betriebliche Exzellenz und erstklassige, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu erzielen.

Weitere Informationen über Bridge Growth Partners finden Sie auf http://www.bridgegrowthpartners.com.

