Deutsche Krebshilfe

Golfen und Helfen - Dem Leben zuliebe!

Finale der bundesweiten Golf-Wettspiele 2022 zugunsten der Deutschen Krebshilfe

Bonn/Dreifelden (ots)

Die besten Golferinnen und Golfer aus 120 Benefiz-Golfturnieren ermittelten am 1. Oktober 2022 im Golf-Club Westerwald e.V. beim Bundesfinale der 41. bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe die Bundessieger. Die Bruttosieger Jasmin Klose und Benjamin Ibold überreichten im Anschluss an das Turnier einen Scheck über den Gesamterlös der Benefiz-Golfturnierserie 2022 in Höhe von 280.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe. Elena Hagn von der DekaBank, Generalsponsor der Turnierserie, übergab zuvor bereits eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die gemeinnützige Organisation.

Bei der Benefiz-Golfturnierserie steht nicht nur der sportliche Gewinn, sondern vor allem die Hilfe für krebskranke Menschen im Vordergrund: Die teilnehmenden Golfclubs spendeten Startgelder und weitere Einnahmen bei den regionalen Turnieren. Hinzu kamen zahlreiche Spenden der rund 7.000 Golferinnen und Golfer. Der Golf-Club Westerwald e.V. stellte den Golfplatz für das Bundesfinale unentgeltlich zur Verfügung. Deutschlands Golferinnen und Golfer gehören somit seit 41 Jahren zu den verlässlichen Förderern der Deutschen Krebshilfe und verhelfen der Organisation dazu, die Krebsforschung und -medizin weiter voranzubringen.

Große Unterstützung erhielten die bundesweiten Golf-Wettspiele erneut von der DekaBank, dem Generalsponsor der Benefiz-Turnierserie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe stellte die Siegerpreise für die gesamte Turnierserie. Darüber hinaus spendete die DekaBank einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro an die gemeinnützige Organisation.

Von April bis August 2022 spielten mehrere Tausend Golferinnen und Golfer in 120 lokalen Vorrundenturnieren um die Qualifikation für drei Regionalfinale und dort um den Einzug in das Finale. Hier sicherten sich Jasmin Klose vom Golf-Club Sieben-Berge, Rheden e.V. und Benjamin Ibold vom Westfälischen Golf Club Gütersloh e.V. den Bruttosieg. Niklas Hacker vom Golfclub Ravensberger Land e.V., Susanne Schellhorn vom Golf Club Schloß Meisdorf e.V. und Monika Steinmetz vom Sport-Park Nümbrecht siegten in den drei Netto-Klassen.

Seit Beginn von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie im Jahr 1982 haben Deutschlands Golferinnen und Golfer bisher rund 9,1 Millionen Euro für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe gespendet.

Von Dr. Mildred Scheel 1974 als Bürgerbewegung gegründet, trägt die Deutsche Krebshilfe seitdem maßgeblich dazu bei, die Heilungschancen krebskranker Menschen und ihre Versorgung stetig zu verbessern. Die gemeinnützige Organisation finanziert alle ihre Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.

Deutsche Krebshilfe - Hintergrund-Information

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Nach dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Die Deutsche Krebshilfe ist der bedeutendste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung in Deutschland. Weitere Informationen zur Deutschen Krebshilfe gibt es unter der Telefonnummer 02 28/ 7 29 90 0 und unter www.krebshilfe.de.

Spendenkonto: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91.

Hinweis für die Redaktion:

Aktuelle Bilder vom Bundesfinale der Golf-Wettspiele 2022 im Golf-Club Westerwald e.V. können Sie in druckfähiger Qualität bei der Deutschen Krebshilfe unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 281 oder per Mail an greiten@krebshilfe.de kostenlos anfordern.

Abdruck honorarfrei - Beleg erbeten

Original-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell