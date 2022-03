Deutsche Krebshilfe

Golfen und Helfen - Dem Leben zuliebe! Benefiz-Golfturnierserie zugunsten der Deutschen Krebshilfe

Ab dem 26. März 2022 gehen wieder tausende Golferinnen und Golfer an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zu unterstützen. Bis Mitte August beteiligen sie sich an rund 120 Vorrundenturnieren bei den 41. bundesweiten Golf-Wettspielen und spielen um den Einzug in die Regionalfinale. Am 1. Oktober 2022 werden beim Bundesfinale im Golfclub Westerwald e.V. die Bundessieger ermittelt. Alle interessierten Golfclubs können sich auch weiterhin zu Europas größter Benefiz-Golfturnierserie anmelden.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler an den Benefiz-Turnieren und erspielten einen Spendenerlös von 265.000 Euro. Neben den zahlreichen Zuwendungen der Teilnehmenden spenden die Golfclubs bei den Vorrundenturnieren beispielsweise Startgelder, Greenfee und Tombolaerlöse für den guten Zweck. Die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe sind bei ihrer Arbeit auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Sämtliche Aktivitäten werden ausschließlich durch Spenden und andere freiwillige Zuwendungen finanziert. Die Spenden der Golferinnen und Golfer tragen maßgeblich dazu bei, eine Vielzahl von Forschungsvorhaben, aber auch zahlreiche andere Projekte und Initiativen auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung zu finanzieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Benefiz-Golfturniere können soziales Engagement mit Freude an Bewegung und sportlichem Ehrgeiz verbinden. Die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger jedes Vorrundenturniers qualifizieren sich für eines von drei Regionalfinalen und spielen dort um den Einzug in das Bundesfinale am 1. Oktober 2022 im Golfclub Westerwald e.V. Die Austragungsorte für die diesjährigen Regionalfinale sind der Golf Club Eifel e.V. (20. August), der Golfclub Schwanhof e.V. (27. August) und der Golfclub Weserbergland e.V. (10. September).

Große Unterstützung leistet die DekaBank - der langjährige Generalsponsor der Golfturnierserie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen stellt die attraktiven Siegerpreise für die gesamte Turnierserie bereit. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aus allen im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turnieren unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zu den Projekten der Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs erhalten Sie unter der Telefonnummer 02 28/ 7 29 90-0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.

Interessierte Golfclubs können sich unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90-281 oder per E-Mail an golf@krebshilfe.de für die Teilnahme an der Benefiz-Golfturnierserie anmelden.

Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche Krebshilfe

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen und sich für krebskranke Menschen einzusetzen. Nach dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Die Deutsche Krebshilfe ist der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland. Weitere Informationen zur Deutschen Krebshilfe gibt es unter der Telefonnummer 02 28/ 7 29 90-0 und unter www.krebshilfe.de. Spendenkonto: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX.

