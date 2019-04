NorthStar Battery

Globaler LKW-Riese verwendet in seinen Service-Centern das Wireless-Batteriemanagementsystem von NorthStar Battery

Zusammen mit NorthStar Battery hat Daimler eine maßgeschneiderte Version von NorthStar ACE® entwickelt - ein preisgekröntes Wireless-Batteriemanagementsystem - dem sogenannten AGM Truck Test. Aktuell wird dieses Batterieanalyse-Tool in allen Service-Centern von Daimler in Europa und zusätzlich in Afrika, Asien und Lateinamerika ausgerollt. Das Gemeinschaftsprojekt ist der nächste Schritt in der Beziehung zu Daimler, die 2016 begann.

NorthStar Battery ist ein Weltmarktführer für Batterietechnologie. Ihre Premium-Reinblei-AGM-Batterien sind die erste Wahl für Daimler Trucks, sowohl in Nordamerika, als auch in Europa. NorthStar liefert seit 2016 Batterien an Daimler in Nordamerika und begann 2018 mit Lieferungen für die neuen Modelle des Mercedes-Benz Actros, Antos und Arocs nach Europa.

Als einen weiteren Schritt in der erfolgreichen Zusammenarbeit hat Daimler zusammen mit NorthStar eine maßgeschneiderte Version von NorthStar ACE® entwickelt, den sogenannten AGM Truck Test, ein AGM-Batterieanalyse-Tool für Daimlers Service-Center. Durch das preisgekrönte Batteriemanagementsystem NorthStar ACE® können Nutzer drahtlos Echtzeit- und Verlaufs- Leistungsdaten abrufen. Das System wurde im Jahre 2017 im Segment der Telekommunikation eingeführt und hat dort bei einigen großen Anbietern weltweit Zulassungen erhalten. Danach wurde es im Jahre 2018 auch im Transportsegment eingeführt.

Mit der maßgeschneiderten Version - dem AGM Truck Test - kann Daimler durch Nachverfolgen der Batterieleistung während ihrer gesamten Lebensdauer sicherstellen, dass Batterien tatsächlich nur dann ersetzt werden, wenn sie das Ende ihres zuverlässigen Produktlebens erreicht haben, nicht aber früher. Fällt eine einzelne Batterie aus, kann sie zum Schutz der anderen Batterien in demselben Kreislauf sofort ersetzt werden, was zu einer geringeren Gesamtbetriebskosten führt.

Die erste Version von AGM Truck Test wurde von Daimler im Quartal 1/2019 veröffentlicht und wird aktuell in allen Service-Centern in Europa sowie in Afrika, Asien und Lateinamerika ausgerollt.

"Wir sind begeistert über diesen nächsten Schritt in unserer Beziehung mit Daimler. Mit dem AGM Truck Test bleibt Daimler mit seinen Lkws bei der Batterieüberwachung auf Jahre hinaus ein absoluter Spitzenreiter", sagt John Semeniuk, President Transportation Division, NorthStar Battery.

Über NorthStar Battery

NorthStar Battery wurde im Jahre 2000 gegründet und ist heute ein Weltmarktführer für Lösungen im Bereich Batterietechnologie und Energiespeichersysteme. NorthStar besteht aus zwei Unternehmensbereichen - Transportation und Reserve Power. Mit ihrem Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und mit Produktionsstätten in den USA beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 600 Mitarbeiter. NorthStar hat ebenfalls ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Service-Centern in Südamerika, Asien, dem Mittleren Osten und Europa. Bitte besuchen Sie unsere Website www.northstarbattery.com.

Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an: Ola HaggfeldtDirector of Original Equipment, Transportation Division EuropeNorthStar Battery Tel.: +46-70-279-7733 E-mail: ola.haggfeldt@northstarbattery.com

John SemeniukPresident Transportation DivisionNorthStar Battery Tel.: +1-417-575-8261 E-mail: john.semeniuk@northstarbattery.com

Per WerinChief Marketing OfficerNorthStar Battery Tel: +46-8-410-40-579E-mail per.werin@northstarbattery.com

