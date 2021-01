SEP AG

SEP beim PUR-S 2021-Award von techconsult an der Spitze

Die SEP AG hat zum ersten Mal die Position "Leader" bei den Professional User Ratings: Security Solutions (PUR-S) 2021 vom Analystenhaus techconsult erreicht. Die Positionierung aus dem letzten Jahr wurde damit übertroffen und befindet sich nun an oberster Stelle des Ergebnisdiamanten. Im Lösungsbereichs "Backup and Recovery" ist SEP zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet worden. Damit bekommt der Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen "Made in Germany" erneut einen Spitzen-Award, der durch Anwender-Feedback ermittelt wurde. Insgesamt wurden über 2.000 Anwenderunternehmen befragt, die mehr als 50 Kriterien in 14 Unterkategorien bewertet haben. Die Studie basiert auf Endanwender-Befragungen mittels eines repräsentativ angelegten Panels in Unternehmen aller Größenklassen und Branchen.

"Das SEP Team ist stolz auf diese Anerkennung und ein großes Dankeschön an alle SEP Kunden für ihre Teilnahme und ihre positive Bewertung. Dies wird uns Ansporn sein, sie weiterhin optimal zu unterstützen", sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG. "Dass wir zum ersten Mal als 'Leader' ausgezeichnet wurden macht uns natürlich besonders stolz. Das gesamte SEP Team nimmt die Auszeichnung zum Ansporn, für unsere Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, um das wichtigste zu sichern: ihre Daten und damit ihre Zukunft."

Die Datensicherungslösung SEP sesam ist "Made in Germany" - von der Entwicklung bis zum Support - ohne Backdoors und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken. Die universelle Unterstützung komplexer Systemumgebungen hebt die SEP-Lösung stark von denen der Mitbewerber ab. Dadurch ist eine Konsolidierung mehrerer Backup-Systeme zu einer zentral verwalteten Hybrid Backup-Lösung möglich. Mit dem SEP Cloud Application Protection Service (CAPS) ermöglicht SEP zudem eine DSGVO-konforme Cloud-to-Cloud-Backup- und Data Loss Prevention-Lösung für Microsoft 365, Salesforce, G Suite/Workspace und Dynamics 365.

Zur Studie

Für das PUR Security Solutions 2021 wurden mehr als 2.000 Anwendungsexperten aufgerufen, Hersteller und ihre Security-Lösungen zu bewerten. Mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien ermöglichen einen detaillierten Vergleich der Leistungsfähigkeit.

Über techconsult

Als Research und Analystenhaus ist techconsult seit fast 30 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung in München geleitet.

Über SEP AG

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung "SEP sesam" sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken "Made in Germany". Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

