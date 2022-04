InstaForex

InstaForex: internationaler Broker mit 15 Jahren Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

In diesen Tagen feiert InstaForex sein 15-jähriges Jubiläum. Kurz nach seiner Gründung im Jahr 2007 unterzeichnete der internationale Broker eine Kooperationsvereinbarung mit MetaQuotes Software, einem branchenführenden Anbieter von Online-Handelssoftware.

Seitdem hat sich InstaForex nicht nur zu einem zuverlässigen Broker entwickelt, der den Zugang zu allen globalen Finanzmärkten bietet, sondern auch zu einem progressiven Fintech-Unternehmen. Die Marke hat die Innovation zu ihrer obersten Priorität erklärt.

InstaForex war einer der ersten Broker, der die Technologien des Vertrauensmanagements eingeführt hat und seinen Kunden die Möglichkeit gegeben hat, die Trades erfolgreicher Trader zu kopieren. Das Unternehmen entwickelte auch seine eigenen Dienstleistungen - die Systeme PAMM und ForexCopy.

Das Unternehmen baut seine Dienstleistungen weltweit weiter aus. Heutzutage hat die Gesellschaft InstaForex ihre Vertretungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit den Tradern aus der ganzen Welt zusammen. Seine Kunden haben bereits mehr als 7 Millionen Handelskonten eröffnet.

Günstige Handelsbedingungen sind nicht das Einzige, was den Broker so beliebt macht. InstaForex bietet auch eines der besten Bonusprogramme auf dem Markt an und veranstaltet regelmäßig verschiedene Wettbewerbe und Werbegeschenke.

Neben der öffentlichen Anerkennung verfügt InstaForex über ein hohes Rating. Das Unternehmen hat renommierte Preise gewonnen und wurde mehrfach als bester Broker in Asien, Osteuropa und der GUS ausgezeichnet.

Zu den jüngsten Erfolgen des Brokers gehören die Auszeichnung als aktivster Broker in Asien durch die AtoZ Markets Forex Awards und als bestes Partnerprogramm durch das Global Brands Magazine aus Großbritannien.

Im Laufe der Jahre hat InstaForex mit vielen weltbekannten Sportstars zusammengearbeitet, darunter mit dem norwegischen Biathleten Ole Einar Bjørndalen, den Tennisspielerinnen Victoria Azarenka und Daria Kasatkina und vielen anderen Sportlern.

Heutzutage sind die Botschafter der Marke InstaForex die dreimalige Olympiasiegerin im Schwimmen Yuliya Efimova, der Großmeister Viswanathan Anand, der Spitzenrennfahrer Ales Loprais und der Weltmeister im Muay Thai Vladimir Moravcik.

Der Makler arbeitet auch mit ganzen Sportteams zusammen. Seine Partner sind der deutsche Fußballverein Borussia Dortmund, der slowakische Eishockeyverein Zvolen und das US-Rennteam Dragon Racing.

Darüber hinaus ist InstaForex der Titelsponsor des bekannten Rallye-Teams InstaForex Loprais Team, was wieder einmal beweist, dass die Gesellschaft danach strebt, in allem die Besten zu sein. Der Broker ist stets bemüht, sowohl bei den Handelsbedingungen als auch beim Kundenservice die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen.

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1808091/InstaForex.jpg

Original-Content von: InstaForex, übermittelt durch news aktuell