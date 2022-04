InstaForex

Team InstaForex Loprais debütiert im Spiel Dakar 2022

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Bigmoon Entertainment Studio hat eine neue Version des Dakar-Rennsimulators veröffentlicht. Der legendäre Ales Loprais und sein Navigator am Steuer des Tatra-Trucks erscheinen im Rallye-Rennspiel von 2022.

Der bekannte Pilot Ales Loprais ist seit 10 Jahren ein Markenbotschafter des internationalen Fintech-Unternehmens InstaForex. Er nimmt regelmäßig an der anspruchsvollen jährlichen Dakar-Rallye sowie an der zweitwichtigsten internationalen Silk Way Rallye teil.

Der tschechische Rallyefahrer ist der Leiter des Teams InstaForex Loprais. InstaForex ist seit 2018 sein Titelsponsor. Ales Loprais fährt einen Rallye-Truck von Tatra, einem der ältesten Automobilhersteller der Welt.

Der Rennfahrer errang seinen ersten Sieg beim Silk Way Marathon 2011, wurde bester Pilot der Dakar 2013 und stellte in seinem legendären Truck viele persönliche Rekorde auf.

Im Jahr 2022 erschien der Super-Truck mit dem Logo von InstaForex erstmals im Rennsimulator Dakar. Die Entwickler haben beim Design des Tatra-LKWs ganze Arbeit geleistet und jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet.

Die neue Version des Dakar-Simulators von Bigmoon Entertainment Studio ist das epischste Offroad-Rallye-Rennen, das jemals entwickelt wurde. Es überrascht nicht, dass es das Spiel in die Top 10 der besten Videospiele des Jahres 2022 schaffen könnte.

Jüngsten Schätzungen zufolge hatten mehr als 1 Million Spieler Spaß an der vor vier Jahren erschienenen Vorgängerversion des Dakar-Simulators. Die Entwickler sind zuversichtlich, dass das neue Videospiel dank realistischerer Grafik, spannender neuer Missionen und eines aktualisierten Crew-Katalogs eine ebenso beeindruckende Premiere feiern wird.

Es ist nicht für jedes Team eine Ehre, an der virtuellen Dakar teilzunehmen. Die Mannschaft muss in echten Wettbewerben wirklich beeindruckende Ergebnisse vorweisen.

Das Team von InstaForex Loprais hat mehrere Saisons lang hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Teamleiter Ales Loprais stellt fest, dass seine Mannschaft ohne die Unterstützung von InstaForex nicht in der Lage gewesen wäre, so eine hervorragende Leistung zu erbringen. Das Unternehmen bietet dem Team umfassende Unterstützung in der Vorbereitungsphase und bei den Rennen.

Über InstaForex

InstaForex ist ein internationaler Broker, der Finanzdienstleistungen sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Trader anbietet. Das Unternehmen, das zur InstaFintech-Gruppe gehört, bietet mehrere Kontotypen, günstige Handelsbedingungen und eine breite Palette an Instrumenten (Währungen, CFDs, Aktien, Futures, Kryptowährungen). Die Vorteile des Brokers haben bereits mehr als 7 Millionen Trader auf der ganzen Welt zu schätzen gelernt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807650/Tatra_Truck.jpg

Original-Content von: InstaForex, übermittelt durch news aktuell