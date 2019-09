InstaForex

Borussia Dortmund und der führende Online-Devisenbroker InstaForex geben heute eine zweijährige Partnerschaft bekannt, die bis zum Ende der Saison 2020/21 läuft

Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire)

InstaForex wird offizieller Partner des Vereins in Asien und den Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Die Partnerschaft umfasst eine signifikante Bandbreite von Vorteilen, darunter den Einsatz neuer Technologien, bei denen Instaforex-Werbebotschaften regional über digitale Billboards bei mehreren Bundesliga-Heimspielen in die Märkte in Asien übertragen werden.

Die Allianz wird InstaForex-Kunden in diesen Märkten, die Borussia Dortmund-Fans sind, spannende Möglichkeiten eröffnen, wie z.B. Tickets für das "Schwarz-Gelb"-Heimspiel im größten Fußballstadion Deutschlands, dem SIGNAL IDUNA PARK, und den Kunden von InstaForex in Asien durch Meetings mit Vereinsgrößen und im Rahmen der Borussia Asien-Tour 2020 etc. mehr Nähe zum BVB im eigenen Land bieten.

Ildar Sharipov, Gründer und President von InstaForex, kommentierte die neue Partnerschaft wie folgt: "InstaForex ist momentan nicht nur ein Broker, sondern ein IT-Unternehmen, das stark in Technologie investiert und bestrebt ist, den Kunden regelmäßig neue innovative Produkte anzubieten, und wie allgemein bekannt ist, spielt IT auch im Fußball eine sehr wichtige Rolle. Wir suchten also nicht nur ein führendes Team, sondern auch Technologiebegeisterte im Fußball, die perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie passen, und es war von daher ganz selbstverständlich, sich mit einer Mannschaft wie Borussia Dortmund gleichzuschließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Verein, um unsere jeweiligen Marken in den Märkten Asien und GUS weiter auszubauen".

Die InstaForex-Delegation wurde vor Ort im SIGNAL IDUNA PARK von Borussia Dortmund COO Carsten Cramer und BVB-Spielerlegende Wolfgang "Teddy" de Beer im Empfang genommen. Die neue Partnerschaft wird auch von BVB Head of Asia Suresh Letchmanan begrüßt, der erklärte: "Wir freuen uns sehr, InstaForex als Partner für Borussia Dortmund gewinnen zu können. Die Partnerschaft mit dem führenden Online-Devisenbroker ist ein Gewinn für alle Seiten - insbesondere für die Fans in den Märkten Asien und GUS, die sich auf viele spannende Aktivitäten mit dem BVB freuen können".

Informationen zu Instaforex

Das seit bereits elf Jahren erfolgreich operierende Unternehmen Instaforex sorgt kontinuierlich für weitere Erfolgsrekorde und bestätigt seine Position als Nummer eins. Der Broker unterhält Sponsorships mit namhaften Größen in der Welt des Sports, darunter das Premier League-Team Liverpool FC und das FormulaE Team Dragon Racing. Instaforex wird seit seiner Gründung jedes Jahr mit Auszeichnungen als unter anderem "Best Broker in Asia", "Best Broker in Eastern Europe", "Best Retail Forex Broker", "Best Broker in CIS" gewürdigt und hat Preise in zahlreichen weiteren Kategorien erhalten. Mehr zu der neuen Partnerschaft mit Borussia Dortmund erfahren Sie unter instaforex.com/borussia

