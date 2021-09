B&L Gruppe

Premium-Wohnprojekt HPQ LIVING feiert Richtfest

Urban Evolution im HAFENPARK QUARTIER in Frankfurt-Ostend

Eines der aktuell größten Projektentwicklungen Frankfurts, das HAFENPARK QUARTIER, startet mit dem Richtfest des Premium-Wohnprojekts HPQ LIVING am 15.09.2021 in die nächste Bauphase. Das vom Hamburger Projektentwickler B&L Gruppe verantwortete Mixed-Use-Quartier entsteht in Frankfurt-Ostend in direkter Nähe zur EZB und zum Mainufer. Das Gesamtvolumen für das HAFENPARK QUARTIER beträgt rund 1,5 Mrd. Euro. Bis 2025 entsteht hier ein Bürokomplex, zwei Hotels, die 2023 und 2026 fertiggestellt werden, sowie verschiedene Handelsflächen und soziale Einrichtungen. Mietwohnungen wurden bereits im Mai 2020 fertiggestellt. Insgesamt verfügt das HAFENPARK QUARTIER über eine Bruttogrundfläche von 180.000 m². Mit dem vierteiligen Premium-Wohnobjekt HPQ LIVING entsteht mit den beiden 60 Meter hohen Wohntürmen ein Gebäudeensemble, das die Frankfurter Skyline neu prägen wird. Insgesamt werden im HPQ LIVING 288 moderne Eigentumswohnungen und großzügige Townhouses realisiert. Eine Besonderheit bildet ein rund 5.000 m² großer, parkähnlicher Innenhof mit 100 Bäumen und eine 250 m² große begrünte Dachterrasse. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

"Mit HPQ LIVING entsteht ein außergewöhnliches Premium-Wohnprojekt innerhalb des HAFENPARK QUARTIERS, das sich durch seine einzigartige Lage und die verschiedenen Einflüsse, die sich aus der Nähe zur Innenstadt, der EZB und des Mainufers ergeben, auszeichnet. Frankfurt-Ostend erlebt seit einigen Jahren einen Wandel von einem ehemaligen Industriestandort zu einem Business- und Ausgehviertel und zu einer beliebten Wohnlage. Wir sehen hier, wie moderne Quartiersentwicklung einem Stadtteil eine neue, spannende Identität verleiht. Wir sind stolz, mit dem HAFENPARK QUARTIER ein neues Stück Stadt wachsen zu lassen, dessen Herzstück mit HPQ LIVING einen weitsichtbaren Landmark-Charakter besitzt", erklärt Thorsten Testorp, Geschäftsführender Gesellschafter der B&L Real Estate GmbH.

Auf einer Bruttogrundfläche von rund 39.000 m² entstehen im HPQ LIVING insgesamt 288 Apartments in Größen von 38 m² bis 238 m², davon 266 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und 11 Townhouses mit bis zu fünf Zimmern, verteilt auf zwei Ebenen. Nahezu alle Wohnungen verfügen über Loggien, Balkone oder Terrassen. Die Preise pro Quadratmeter liegen zwischen 9.500 Euro und 19.000 Euro. In den obersten Geschossen der einzelnen Gebäude werden weitere 11 exklusive Penthouses in Größen von 62 m² bis 433 m² mit eigenen Dachterrassen realisiert.

Das Gebäudeensemble besteht aus den vier Bauteilen EAST SIDE, RIVER SIDE, GARDEN SIDE und HIGH SIDE, die aneinander anschließen und aufeinander abgestimmte Blickachsen bilden. Das Herzstück vom HPQ LIVING sind die beiden 16- und 14-geschossigen, kieselförmig angelegten, 60 Meter hohen Premium-Wohntürme HIGH SIDE. Durch Auskragungen oberhalb des verbindenden Sockelelements schieben sich die HIGH SIDE-Wohntürme mit ihren gewölbten Fensterfronten optisch in Richtung des Mains und erzeugen dadurch den Eindruck, zu schweben. Die abgerundete Gebäudefront mit bodentiefen Fenstern lässt aus vielen Wohnungen gleichzeitig Blickbeziehungen auf den Main, die EZB sowie die Skyline der Stadt entstehen. Den Mittelpunkt des Gebäudeensembles bildet ein rund 5.000 m² großer, parkähnlich angelegter Baumhain mit etwa 100 Bäumen und verschiedenen Ruhezonen im Innenhof zur gemeinschaftlichen Nutzung. Darüber hinaus steht den Bewohner:innen neben den privaten Loggien, Balkonen und Terrassen eine 250 m² große Gemeinschaftsdachterrasse zur Verfügung. Eine zweigeschossige Tiefgarage bietet Platz für 245 Stellplätze, von denen ein großer Teil mit E-Mobility ausgestattet wird. Rund um das Projekt befinden sich ca. 870 Fahrradstellplätze.

"Die Menschen wünschen sich, wie aktuelle Studien beweisen, vermehrt in der Nähe von Grünanlagen und Natur zu wohnen, wollen aber gleichzeitig nicht auf Urbanität verzichten. Grünflächen und Naherholungsmöglichkeiten sind aber gerade in Großstädten rar. Im HPQ LIVING werden die beiden Bedürfnisse der modernen Metropol-Bewohner:innen vereint: Die im Inneren des modernen Gebäudes verborgene private grüne Oase schafft einen Ausgleich zur Lebendigkeit der Stadt", berichtet Bernhard Visker, Geschäftsführer der B&L Real Estate GmbH.

Für den Entwurf des vierteiligen Wohnprojekts aus hellem Naturstein und Glas sowie bronze- bzw. champagnerfarbenem Metall zeigt sich der Architekt Hadi Teherani verantwortlich. "HPQ LIVING vereint die vermeintlich gegensätzlichen Einflüsse des Standorts zu einer ganzheitlichen Gesamtkomposition. Die Kombination von Urbanität und Naturerlebnis zeigen sich im Materialmix der Fassade ebenso wie in den sich wiederholenden weichen Formen der Gebäude und des begrünten Innenhofs. Die Blickbeziehungen zur Frankfurter Skyline verbinden sich mit dem Blick auf den Main. Die Wohntürme liegen wie ein Schiff auf dem Fluss und bilden einen Ruhepol inmitten der lebendigen Metropole", erklärt der international renommierte Architekt Hadi Teherani.

Seit dem Vermarktungsstart von HPQ LIVING im Monat Mai sind bereits 50 Prozent der angebotenen Wohnungen verkauft. Ein moderner Showroom auf dem Gelände der Baustelle ermöglicht bereits vor Fertigstellung ein Erlebnis der späteren Wohnqualität. Hier werden schon jetzt mit Hilfe eines interaktiven Modells die insgesamt 54 verschiedenen Wohnungstypen mit ihren vielfältigen Grundrissen und Ausstattungsvarianten im Detail visuell erlebbar gemacht. Der Vertrieb wird durch Ballwanz und JLL verantwortet.

Über die B&L Gruppe

Die inhabergeführte B&L Gruppe aus Hamburg steht seit über 50 Jahren für hochwertige und stadtbildprägende Immobilienprojekte im gesamten Bundesgebiet. Die Schwerpunkte liegen aktuell auf modernen Quartiersentwicklungen mit Büros, Wohnungen, Einzelhandel und Hotelnutzung in den Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M. und Hamburg. Der Firmensitz der B&L Gruppe befindet sich in dem ebenfalls von ihr realisierten Quartier Holzhafen Hamburg. Bekannt wurde die B&L Gruppe durch die Entwicklungen rund um den Bahnhof Hamburg-Altona sowie durch die innovativen Shoppingcenter "Mercado" in Hamburg und "Lago" in Konstanz am Bodensee. Weitere Informationen - auch zu den zahlreichen Hotelprojekten - finden Sie unter www.bl-gruppe.de

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Aktuelle Projekte: 18

Projektvolumen: 2,54 Mrd. Euro plus 6 Mrd. Euro Asset under Management

Anzahl Mitarbeiter: 150

Gründung: 1970

