Mit gutem Gewissen den Kids die Zähne putzen: elmex® Kinder-Zahnpasta ist Testsieger von Stiftung Warentest

Hamburg (ots)

Die Wahl der richtigen Zahnpasta für ihre Kinder stellt Eltern oftmals vor Herausforderungen. Ein Urteil von Deutschlands bekanntester Verbraucherorganisation Stiftung Warentest gibt ihnen nun Orientierung.

Karies gilt bei Vorschulkindern als häufigste chronische Erkrankung - noch vor Asthma oder Heuschnupfen. Umso wichtiger ist eine richtige und frühzeitige Mundhygiene. Ab dem ersten Milchzahn sollten Eltern morgens und abends zu Zahnbürste und Zahnpasta greifen. Doch zu welcher? Orientierung bietet ein aktuelles Urteil der Stiftung Warentest: Die elmex® Kinder-Zahnpasta ist Testsieger des großen Kinder-Zahnpastatests der Verbraucherorganisation und mit "Sehr Gut" (1,1) bewertet. Von insgesamt 21 getesteten Zahnpasten erhielten neben ihr nur zwei weitere das Prädikat "Gut" bzw. "Sehr Gut", alle anderen schnitten befriedigend oder sogar mangelhaft ab. Die elmex® Kinder-Zahnpasta hebt sich besonders durch die Versorgung mit der richtigen Menge an Fluorid hervor, das zum Schutz vor Karies unabdingbar ist.

Fluorid in Kinder-Zahnpasta ein Muss

Die restlichen Produkte bieten laut der Redaktion aufgrund zu geringem Fluoridgehalts keinen ausreichenden Kariesschutz. Hier bezieht Stiftung Warentest deutlich Stellung: "Die kariesschützende Wirkung von Fluorid ist klar belegt. In ausreichender Menge sollte der Stoff in jeder Zahncreme drin sein, auch in Tuben für Kleine", heißt es in ihrem Urteil. Kritisch hingegen sieht die Redaktion die Verwendung eines Inhaltstoffes, der häufig mit "der Natur nachgebildet" beworben wird. "Wir teilen die Auffassung, dass Hydroxylapatit keine geeignete Alternative zu Fluorid darstellt", sagt Dr. Burkhard Selent, Scientific Affairs Manager bei Colgate-Palmolive. "Die Studienlage ist anders als bei Fluorid dünn, die Wirksamkeit von Hydroxylapatit bislang nicht belegt." Alle Zahnpasten mit diesem Inhaltsstoff wurden laut Stiftung Warentest in Bezug auf Kariesprophylaxe mit "Mangelhaft" bewertet.

Mehrere Vorteile mit der elmex® Kinder-Zahnpasta

Die elmex® Kinder-Zahnpasta wurde speziell für den Kariesschutz der Milchzähne entwickelt. Durch ihr einzigartiges Aminfluorid (Olaflur) sorgt sie für einen Dreifach-Schutzmechanismus und macht die Zähne widerstandsfähiger gegen kariesbedingten Mineralienabbau. Darüber hinaus enthält sie die von Fachgesellschaften empfohlenen Menge (für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren) an 1.000 ppm Fluorid.

Neben der Wahl der richtigen Zahnpasta spielt auch eine geeignete Kinder-Zahnbürste bei der Mundhygiene eine wichtige Rolle. Die elmex® Kinder-Zahnbürste erleichtert dank ihrem blauen Borstenfeld die Dosierung der empfohlenen erbsengroßen Menge Kinder-Zahnpasta. Durch den Saugnapf kann sie einfach und aufrecht aufbewahrt werden. Eltern, die darüber hinaus noch weitere Tipps suchen, wie sie ihre Kinder fürs Zähneputzen begeistern können, werden auf der Website von elmex® fündig. Hier gibt es zum Beispiel auch die elmex Zahnputzmärchen: Mit 20 lustigen und abwechslungsreichen Geschichten à 2 Minuten, genauso lang wie eine Runde effektives Zähneputzen, werden sie spielerisch an das Zähneputzen herangeführt.

Die elmex® Kinder-Zahnpasta (UVP: 1,99 Euro) sowie die elmex® Kinder-Zahnbürste (UVP: 2,99 Euro) sind beide im Handel erhältlich.

