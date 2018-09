CP GABA GmbH: Lena Gercke zu Gast auf dem Pop-Up Day in Hamburger Innenstadt

Lena Gercke und Riccardo Simonetti auf dem CP GABA Pop-Up Day. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115750 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Colgate-Palmolive CEW Services GmbH/CP GABA GmbH" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Auch in diesem Jahr lud die CP GABA GmbH zahlreiche Journalisten, Influencer und Gäste nach Hamburg, um sein gesamtes Marken- und Produktportfolio zu präsentieren. Als Host führte Moderatorin und Palmolive Testimonial Lena Gercke durch den Tag.

Blumige Grüße, vom Profi kreierte Make-up-Looks und selbstdesignte Outfits: Beim diesjährigen Pop-Up Day von CP GABA am 11. September im PrinzKommaBernhard in Hamburg war für jeden etwas geboten. Die verschiedenen Brand-Corner von Colgate, Palmolive, elmex®, meridol®, DanKlorix, Ajax und Palmolive Geschirrspülmittel waren von 10 bis 14 Uhr zunächst exklusiv für Redakteure und eingeladene Influencer zugänglich, anschließend bis 16 Uhr auch für interessierte Kunden in der Hamburger Innenstadt. Mehr als 180 Besucher zeigten sich begeistert vom Angebot, testeten sich durch das Produktportfolio und nahmen an Workshops teil.

Florale Verwöhn- und Geschenkmomente

Optisches Highlight war sicherlich der florale Stand von Palmolive - und das lag nicht nur an Model und Moderatorin Lena Gercke. Genau wie die 30-Jährige versprühte der Corner paradiesischen Charme und Urlaubsfeeling dank der blumigen Deko. Vor Ort konnten Bastelfreudige in einem Gift Wrapping Workshop selbst kleine Blumensträuße binden. Perfekt als Geschenk verpackt wurde unter anderem Lenas persönliche Palmolive Limited Edition Duschgele Paradise Joy und Forever Summer, die seit Mai im Handel erhältlich sind. "Auch wenn es so langsam Herbst wird: Mit meinen Duschgelen kann ich jederzeit mein Sommer- und Urlaubsfeeling verlängern", freute sich Lena, die als Host des Event durch den Tag führte. "Hier in Hamburg fühlte ich mich durch das Blumenmeer direkt wieder an meinen Urlaub erinnert."

Beauty-Statement: Rote Lippen und strahlendes Lächeln

Doch auch an den anderen Ständen freuten sich die Besucher über Aktivitäten gepaart mit Starpower. Beauty-Experte Boris Entrup zeigte an der Make-up-Station von Colgate, welches Lippenstiftrot perfekt mit dem Zahnweiß der Gäste harmonierte. "Jede Frau kann und darf Rot tragen", betonte er. "Colgate unterstützt sie mit ihren Whitening-Produkten darin, selbstbewusst zu der knalligen Farbe zu greifen." Im Colgate Fotostudio hatten die Besucher zudem die Möglichkeit, Fotos von sich mit roten Accessoires knipsen zu lassen. Die Hamburger Bloggerin Ann-Vivien, seit Kurzem eines der offiziellen europäischen Kampagnengesichter von Colgate MaxWhite, war ebenfalls vor Ort und verriet den Gästen ihre Schönheitsgeheimnisse.

Bleaching Trends von DanKlorix

Etwas ganz Besonderes ließ sich Instagram-Star Riccardo Simonetti zusammen mit DanKlorix einfallen - wer hätte gedacht, dass ein Hygienereiniger so vielseitig einsetzbar ist? An der DanKlorix Workshop Station zeigte Riccardo den Gästen, dass sich mit der bleichenden Wirkung von DanKlorix außergewöhnliche Denim Trend-Pieces kreieren lassen. Somit lassen sich Lieblingsstücke nicht nur reinigen, sondern auch individualisieren.

