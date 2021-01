Glassdoor

Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 Glassdoor verleiht Awards für Mitarbeiterzufriedenheit

Roche, Google und PUMA von den Mitarbeiter:innen am besten bewertet Awards international in fünf Ländern verliehen

Glassdoor, weltweit führend in Bezug auf Informationen zu Jobs und Unternehmen, hat die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 ermittelt. Der jährliche Award für Mitarbeiterzufriedenheit wird in Deutschland bereits zum sechsten Mal vergeben. Anders als bei anderen Arbeitgeber-Siegeln basiert der Glassdoor-Award auf dem freiwilligen und anonymen Feedback der Mitarbeiter:innen der letzten zwölf Monate: Arbeitnehmer:innen können eine Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihre Arbeitgeber bewerten.

Die Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit wurden in fünf Ländern vergeben: in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung der Arbeitgeber innerhalb des letzten Jahres (Bewertungen auf 5-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden; 3,0 = in Ordnung; 5,0 = sehr zufrieden).

Die 10 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 sind:

1. Roche (4,5) 2. Google (4,5) 3. PUMA (4,5) 4. MHP - A Porsche Company (4,4) 5. Siemens Healthineers (4,4) 6. Volkswagen (4,4) 7. SAP (4,4) 8. Capgemini (4,4) 9. Porsche (4,3) 10. BMW (4,3)

"COVID-19 kontrolliert auch den Arbeitsmarkt und hat einen großen Einfluss auf alle Arbeitgeber. Die diesjährigen Gewinner haben nach Ansicht der Arbeitnehmer:innen aber bewiesen, dass sie sich auch in außergewöhnlichen Zeiten der Herausforderung stellen, ihre Mitarbeiter:innen zu unterstützen", sagt Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer bei Glassdoor. "Eine aufgabenorientierte Kultur, transparente Führung und Karrieremöglichkeiten sind dabei jedes Mal die Merkmale der besten Arbeitgeber. In diesem Jahr sehen wir auch Arbeitgeber, die besonderen Fokus auf die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter:innen gelegt haben. Meine Glückwünsche gehen an alle herausragenden Gewinner der besten Arbeitgeber Deutschlands in diesem Jahr."

Roche macht großen Sprung an die Spitze einer neuen Top 6

Zu den 25 besten Arbeitgebern für 2021 gehören Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Biotechnologie und Pharmazie, Einzelhandel, aber auch Arbeitgeber aus der klassischen Industrie. Im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie sind mit Roche und Siemens Healthineers (Platz 5) in diesem Jahr gleich zwei Arbeitgeber aus der Gesundheits- bzw. Biotechnologie und Pharmabranche in den Top 5 zu finden. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,5 macht Roche dabei einen großen Sprung von Platz 18 an die Spitze. Der Vorjahres-Gewinner Porsche landet in diesem Jahr nur auf Platz 9. Platz 2 der besten Arbeitgeber Deutschlands ist in diesem Jahr ein Newcomer - Google. Google verdrängt damit Infineon von Platz 2. Der Chiphersteller landet nur auf Platz 16. PUMA und MHP (im Vorjahr Platz 14 und 24) konnten hingegen einige Plätze wiedergutmachen und steigen nach drei Jahren wieder in die Top 5 auf.

Insgesamt wurden 20 von 25 Unternehmen in den vergangenen vier Jahren bereits mindestens einmal ausgezeichnet - neu in der Liste sind mit IKEA (Platz 21), ein weiterer Gewinner der Corona-Krise, sowie erstmal auch die Frankfurter Unternehmen PwC und Adesso. Auch neu ist audibene, eine Experten-Beratung für Hörgeräte aus Mainz. Bei mehr als zwei Drittel der besten 25 Arbeitgeber des Jahres handelt es sich um deutsche Firmen.

Autobauer in Deutschland - eine Konstante, mehrere Verlierer und nur ein Gewinner

Der diesjährige Gewinner unter den deutschen Autobauern ist Volkswagen. Volkswagen tauscht in diesem Jahr den Platz mit Daimler, im letzten Jahr noch auf dem 6. Platz und in diesem Jahr nur auf Platz 22 stehend. Weitere Verlierer sind Porsche (Platz 9), die den Spitzenrang abgeben mussten, und Audi ist wie bereits im letzten Jahr nicht unter den Top 25 Arbeitgebern Deutschlands. BMW hingegen bleibt konstant und ist in diesem Jahr sogar um zwei Plätze auf den 10. Rang gestiegen.

Was machen die GAFA?: "Best Places To Work" international

In den USA werden die Unternehmen in zwei Kategorien unterteilt: Unternehmen mit mindestens 1.000 Angestellten und kleine und mittelgroße Unternehmen. Unter den US-Großunternehmen konnte Bain & Company nach 2019 und 2017 nun wieder den Spitzenplatz zurückerobern und HubSpot von der Spitze auf Platz 4 verdrängen. Bain & Company ist damit in den vergangenen 13 Jahren jedes Jahr dabei gewesen. Google ist wieder in die Top 10 aufgestiegen - von Platz 11 auf Platz 6.

In diesem Jahr erscheint nur Salesforce auf allen fünf Listen. Google belegt in allen Ländern - ausgenommen Frankreich - Spitzenpositionen (USA: Platz 6, Deutschland: Platz 2, Kanada: Platz 1, Großbritannien: Platz 4). Mit Microsoft ist ein weiterer Tech-Gigant auf fast allen Listen in den Top 10 zu finden, außer in Deutschland: Hier hat das Unternehmen es nicht unter die 25 besten Arbeitgeber für 2021 geschafft.

Die Gewinner aller Länder, in denen die besten Arbeitgeber für 2021 ausgezeichnet wurden, im Überblick:

- 25 beste Arbeitgeber Deutschlands - 100 beste Arbeitgeber der USA (große Unternehmen) - 50 beste Arbeitgeber der USA (kleine Unternehmen) - 25 beste Arbeitgeber Kanadas - 50 beste Arbeitgeber Großbritanniens - 25 beste Arbeitgeber Frankreichs

Wie Arbeitnehmer:innen Unternehmen bei Glassdoor bewerten können

Wenn ein:e Arbeitnehmer:in eine Arbeitgeberbewertung auf Glassdoor abgibt, wird er oder sie gebeten, die Vor- und Nachteile der Arbeit beim jeweiligen Unternehmen zu nennen. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden ermutigt, einen Rat an das Management abzugeben und gefragt, wie zufrieden sie im Allgemeinen mit dem Arbeitgeber ist. Es besteht die Möglichkeit, Geschäftsführer:innen sowie zentrale Attribute des Arbeitsplatzes zu bewerten: die Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, die Führungskräfte sowie die Work-Life-Balance. Außerdem werden Arbeitnehmer:innen gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber einem Freund empfehlen würden und welche Geschäftsprognose sie für die nächsten sechs Monate geben.

Die durchschnittliche Gesamtbewertung der insgesamt mehr als 1,3 Millionen Arbeitgeber liegt bei einem Wert von 3,5.

Methodik

Die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2021 werden von Glassdoor durch einen eigenen Awards-Algorithmus ermittelt. Dabei werden die Qualität, die Quantität sowie die Konsistenz der freigeschalteten Unternehmensbewertungen berücksichtigt, die von Mitarbeiter:innen in Deutschland übermittelt wurden. Alle Bewertungen wurden zwischen dem 22. Oktober 2019 und dem 19. Oktober 2020 abgegeben.

Arbeitgeber, die für das deutsche Ranking analysiert wurden, müssen im angegebenen Zeitraum mindestens 20 Arbeitgeberbewertungen für alle acht Attribute des Arbeitsplatzes erhalten haben, darunter die Gesamtbewertung des Unternehmens, die Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, Führungskräfte, Work-Life-Balance, Weiterempfehlung und Geschäftsprognose. Alle Attribute werden vom Awards-Algorithmus berücksichtigt. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, wurden die Bewertungen auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Bei der Analyse selbst wurden die Angaben jedoch bis auf ein Tausendstel genau berechnet. Weitere Informationen zur Methodik können hier eingesehen werden: https://gldr.co/awardsFAQDE

