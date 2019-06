Von mitarbeitern gewählt: Glassdoor verleiht award für die beliebtesten Manager 2019

Glassdoor

Top-Manager aus unterschiedlichsten Branchen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA ausgezeichnet.

Glassdoor, eine der weltweit größten Job- und Recruiting-Plattformen, hat die zehn beliebtesten Manager 2019 in Deutschland und vier weiteren Ländern ermittelt. Die Gewinner wurden mit dem Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit ausgezeichnet. Anders als andere Auszeichnungen basiert der Award ausschließlich auf dem freiwilligen und anonymen Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Beschäftigten können bei Glassdoor eine Arbeitgeberbewertung über die Führungsqualitäten ihres CEOs abgeben und darüber hinaus weitere Einblicke in ihren Berufsalltag, ihr Arbeitsumfeld und zu ihrem Arbeitgeber geben.

In diesem Jahr zeichnet Glassdoor beliebte Manager in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA (in zwei Kategorien) aus. In Deutschland wird der Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit bereits zum fünften Mal vergeben. In diesem Jahr geht er an die folgenden zehn CEOs aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern:

1. Severin Schwan, Roche (99 Prozent Zustimmung) 2. Dieter Zetsche, Daimler (98 Prozent Zustimmung) 3. Bill McDermott, SAP (97 Prozent Zustimmung) 4. Volkmar Denner, Robert Bosch (96 Prozent Zustimmung) 5. Ralf Hofmann, MHP - A Porsche Company (95 Prozent Zustimmung) 6. Peter Westerbarkey, Westaflex (94 Prozent Zustimmung) 7. Brian Halligan, HubSpot (94 Prozent Zustimmung) 8. Elmar Degenhart, Continental (94 Prozent Zustimmung) 9. Stefan Oschmann, Merck KGaA (93 Prozent Zustimmung) 10. Manny Maceda, Bain & Company (93 Prozent Zustimmung)

"Es ist mir eine Ehre für Glassdoor, diese herausragenden Führungskräfte auszuzeichnen, die aus Sicht ihrer Mitarbeiter über eine außergewöhnliche Weitsicht verfügen, Vertrauen vermitteln und vorbildlich kommunizieren. Der Wettbewerb um unsere Auszeichnung für die beliebtesten Manager steigt von Jahr zu Jahr und ich gratuliere jedem CEO zu seiner Leistung", so Christian Sutherland-Wong, Präsident und Chief Operating Officer von Glassdoor. "Jobsuchende von heute wollen Führungskräfte, die ihre Werte teilen und ihnen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Wir erleben immer mehr CEOs, die mit ihren Entscheidungen eine Unternehmenskultur fördern, die qualifizierte Talente anzieht und gute Mitarbeiter im Unternehmen hält. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Geschäftserfolg."

Die Führungskräfte, die es auf die vorderen Plätze geschafft haben, stammen aus unterschiedlichsten Branchen. Die erweiterte Autoindustrie (Technologie- und Beratungsunternehmen inklusive) ist am stärksten vertreten und stellt gleich vier Top-Manager, während die Pharmabranche und die Informationstechnologie jeweils auf zwei Vertreter kommen. Severin Schwan, vom Schweizer Pharmaunternehmen Roche ist erstmals im Ranking und erobert auf Anhieb den ersten Platz mit 99 Prozent Zustimmung seiner Mitarbeiter.

Dieter Zetsche erhält zu seinem Abschied von Daimler noch einmal große Zustimmung von 98 Prozent (2018: 94 Prozent) und sicherte sich den zweiten Platz (2018: 8. Platz). Zetsche hat damit das Kunststück vollbracht, bisher in allen fünf Jahren seit Bestehen der Auszeichnung in den Top-10 zu sein. Bill McDermott von SAP erreichte den dritten Platz (2018: 9. Platz) mit 97 Prozent Zustimmung (2018: 94 Prozent). Zudem schaffte er es mit Deutschland, Großbritannien, Kanada und den USA in insgesamt vier der fünf Länderranglisten.

SAP international vorne dabei - Google- und Apple-CEOs klettern in Rankings

Bill McDermott vonSAP ist nicht nur bei deutschen Arbeitnehmern beliebt - kein anderer Manager wurde 2019 in mehr Märkten ausgezeichnet als der CEO des deutschen Software-Konzerns. In Großbritannien und Kanada belegt McDermott jeweils Platz 18, in den USA Rang 31.

In den USA wurden die Unternehmen in zwei Kategorien unterteilt: Unternehmen mit mindestens 1.000 Angestellten sowie kleine und mittelgroße Unternehmen. Unter den US-Großunternehmen eroberte Pat Gelsinger vom IT-UnternehmenVMware den ersten Platz. Im Vergleich der globalen Tech-Giganten belegt Satya Nadella vonMicrosoft mit Platz 6 die beste Position. Sundar Pichai vonGoogle kletterte um einen Platz auf Rang 46. Mark Zuckerberg vonFacebook kann zwar weiterhin eine hohe Mitarbeiterzustimmung von 94 Prozent vorweisen, ist nach Platz 16 im Vorjahr dieses Jahr allerdings auf Rang 55 abgerutscht. Tim Cook verbesserte sowohl seinen Zustimmungswert als auch seine Platzierung. Nach Platz 96 im Vorjahr liegt derApple-CEO im Ranking für 2019 auf Platz 69.

Methodik

Wenn Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bei Glassdoor bewerten, können sie unterschiedliche Faktoren ihres Arbeitslebens beurteilen. Dazu gehört unter anderem der Führungsstil des CEOs sowie des oberen Managements. In weiteren Verlauf haben die Nutzer die Möglichkeit, spezifischer auf den CEO einzugehen und anzugeben, ob sie die Leistung ihres CEO befürworten, ablehnen oder keine Meinung dazu haben.

Bei den rund 900.000 bei Glassdoor untersuchten Arbeitgebern liegt die durchschnittliche Zustimmung zum CEO bei 69 Prozent.

Die Gewinner des Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit werden unter Verwendung eines von Glassdoor entwickelten Algorithmus ermittelt, wobei die Quantität, Qualität und Konsistenz der von Glassdoor geprüften Unternehmensbewertungen berücksichtigt werden, die von Mitarbeitern in Deutschland eingereicht werden. Um bei der Auszeichnung der beliebtesten Manager Deutschlands berücksichtigt zu werden, müssen zwischen dem 2. Mai 2018 und dem 1. Mai 2019 mindestens 20 Unternehmensbewertungen eingegangen sein, dazu mindestens 20 Bewertungen des CEOs und des höheren Managements. Die Zustimmungsrate für die CEOs ist in ganzen Zahlen wiedergegeben. Die Berechnungen erfolgten mit mehreren Dezimalstellen und waren ausschlaggebend für die finale Reihenfolge. Die vollständige Methodik kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: https://www.glassdoor.com/Award/index.htm

Über Glassdoor

Glassdoor kombiniert aktuelle Stellenanzeigen mit Millionen von Arbeitgeberbewertungen und Erfahrungsberichten aus Unternehmen, um es Jobsuchenden einfacher zu machen, einen Job zu finden, der speziell zu ihnen passt. Dank effektiver Recruiting-Produkte wie Stellenanzeigenund Employer Branding hilft Glassdoor Arbeitgebern, diese gut informierten Kandidaten einzustellen. Gelauncht in 2008, bietet Glassdoor mittlerweile Bewertungen und Erfahrungsberichte aus mehr als 900.000 Unternehmen aus mehr als 190 Ländern. Weitere Informationen unter glassdoor.com

