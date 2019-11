European Business Awards

Deutschlands beste Unternehmen konkurrieren live beim großen Finale der European Business Awards im Dezember

London (ots/PRNewswire)

Die besten Unternehmen aus Deutschland treten am 3. und 4. Dezember in Warschau, Polen, live gegeneinander an und hoffen, beim großen Finale der European Business Awards, einem der weltweit größten und angesehensten Wirtschaftswettbewerbe, zum "European Winner" gewählt zu werden.

16 deutsche Unternehmen wurden von unabhängigen Juroren als Finalisten ausgewählt, nachdem über 150.000 europäische Unternehmen aus 33 Ländern in den Wettbewerb aufgenommen wurden.

Die deutschen Unternehmen zeigten alle eine große Stärke in den Bereichen Ethik, Innovation und finanziellem Erfolg. Die Finalisten sind:

Unternehmen Kategorie Sektor Coroplast Fr. Der Business Fertigung Müller GmbH & Co of the Year KG Award mit einem Umsatz von mehr als 150 Mio. Euro DOMCURA AG Der Award for Versicherung Innovation mit einem Umsatz von 26-150 Mio. Euro HÖPFINGER GmbH& Der Customer Unternehmensdienstleistungen Co. KG and Market Engagement Award mit einem Umsatz von 0-25 Mio. Euro Neumüller Der Social Rekrutierung Unternehmensgruppe Responsibility and Environmental Awareness Award va-Q-tec Der Inflexion Technologie European Entrepreneur of the Year Award bio verlag gmbh Der Social Medien Responsibility and Environmental Awareness Award Endress+Hauser Der Award for Technologie Conducta Innovation mit einem Umsatz von 150 Mio. Euro+ Kurt Mueller GmbH Der Workplace Großhandel and People Development Award Biovegan GmbH Der Business Lebensmittel und Getränke of the Year Award mit einem Umsatz von 0-25 Mio. Euro Endel Der New IT-Technologie Business of The Year Award Nemetschek Group Der Award for IT-Technologie Growth Strategy of the Year Memodo GmbH Der Business Versorgungsunternehmen of the Year Award mit einem Umsatz von 26-150 Mio. Euro Onlineprinters Der Customer Druckwesen GmbH and Market Engagement Award mit einem Umsatz von 150 Mio. Euro+ HRForecast Der Award for Unternehmensdienstleistungen Innovation mit einem Umsatz von 0-25 Mio. Euro IN AUDITO Media Der Digital Marketing GmbH Technology Award mit einem Umsatz von 0-25 Mio. Euro GP Solutions Der Germany IT-Technologie Trade & Invest Award for International Expansion

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Es ist wichtiger denn je, dass europäische Unternehmen eine positive und verbindliche Rolle in der Gesellschaft spielen. In diesen schwierigen Zeiten ist es ermutigend, sich unsere Liste der deutschen Finalisten anzusehen und so viele dynamische Unternehmen aller Größen und Branchen zu sehen, die sich anpassen, innovieren, investieren und phänomenale Erfolge erzielen. Wir wünschen ihnen alles Gute."

Neben der öffentlichen Bewertung umfasst die zweitägige Veranstaltung, die von RSM International gesponsert wird, eine Reihe von Diskussionen und Seminaren, die von Fachleuten durchgeführt und moderiert werden und der Lösung wichtiger Geschäftsprobleme dienen. Die Veranstaltung endet mit einem Galadinner, bei dem die 19 Kategoriesieger und die Gewinner der Publikumswahl ermittelt werden.

Die European Business Awards werden mittlerweile bereits im 12. Jahr vergeben. Der Hauptzweck der Preisvergabe ist es, die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Unternehmensgemeinschaft in ganz Europa zu unterstützen und sich für Ethik, Innovation und finanziellen Erfolg einzusetzen. Zu den Sponsoren und Partnern gehören Event-Sponsor RSM, Germany Trade & Invest, Inflexion und PR Newswire.

Weitere Informationen über die Veranstaltung und die Kategorien finden Sie unter www.businessawardseurope.com

REDAKTIONELLE HINWEISE:

Über die European Business Awards:

Die European Business Awards stellen einen der weltweit größten und angesehensten grenzen- und sektorenübergreifenden Wettbewerbe für Unternehmen dar. Die primäre Aufgabe des Wettbewerbs ist die Unterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren und innovativen Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen in Europa, ausgehend von der Überzeugung, dass Unternehmen beim Umgang mit großen weltweiten Problemen eine Schlüsselrolle spielen.

Hierfür gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:

UNTERSTÜTZUNG UND FÖRDERUNG VON EUROPAS BESTEN UNTERNEHMEN, um ihnen dabei zu helfen, neue Kunden, Partner, Investoren und Talente zu gewinnen

TEILEN VON ERKENNTNISSEN UND PROBLEMLÖSUNGEN, um Unternehmen dabei zu helfen, die Hürden, die zwischen ihnen und ihrem Wachstum stehen, zu überwinden

ANREGENDE DISKUSSIONEN, bei denen die großen Fragen in Bezug auf Probleme in Europa gestellt werden, und wie wir diese angehen können

Die European Business Awards werden mittlerweile bereits im 12. Jahr vergeben. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern bewertet. Zu den Sponsoren und Partnern gehören Inflexion, Germany Trade & Invest und PR Newswire.

Twitter: @The_EBAs Facebook: www.facebook.com/businessawardseurope LinkedIn: Die Unternehmensseite "The European Business Awards"

Über EBA Gala und Summit Event Partner RSM:

RSM ist ein weltweit führendes Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf den mittelständischen Markt in 116 Ländern, mit 750 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, MENA, Afrika und Asien-Pazifik und mit weltweit mehr als 41.000 Beschäftigten. Die gesamten Honorareinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar.

Als integriertes Team teilen wir Fähigkeiten, Einblicke und Ressourcen sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis der Unternehmen unserer Kunden basiert. Auf diese Weise befähigen wir sie, mit Zuversicht voranzukommen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

RSM ist ein Mitglied des Forum of Firms, welches das gemeinsame Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und qualitativ hochwertige Standards für Finanz- und Prüfungspraktiken zu fördern.

RSM ist die Marke, die von unserem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen genutzt wird, von denen jedes einzelne seine eigene Praxis betreibt. Die RSM International Limited stellt selbst keine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen die gemeinsame Vision, sowohl auf ihren Inlandsmärkten als auch im Dienste des internationalen Bedarfs ihrer Kunden qualitativ hochwertige Beratungsdienste zu erbringen.

Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.rsm.global oder suchen Sie nach RSM auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Über Inflexion: Inflexion ist ein preisgekröntes Private-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zwischen 10 Mio. und 250 Mio. Euro für Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen über alle Sektoren hinweg investiert.

Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren durch Geschäftsleute gegründet, unterstützt wachstumsstarke Unternehmen mit ehrgeizigen Managementteams und arbeitet mit ihnen in Partnerschaft, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Er unterstützt Unternehmen, um die nächste Phase ihres Wachstums durch internationale Expansion, Fusionen und Übernahmen, digitale Kompetenz, operative Verbesserungen, Talentmanagement und Zugang zu Inflexions Netzwerk zu erzielen. Mit Experten in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Indien und den USA profitieren unsere Beteiligungsgesellschaften von privilegiertem Zugang zu diesen Wachstumsmärkten. www.inflexion.com

Über Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Bundesrepublik Deutschland als Unternehmensstandort. Mit über 50 Standorten in Deutschland und weltweit und seinem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördert Deutschland als Unternehmensstandort und unterstützt ausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Deutschland.

Über PR Newswire: PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verteilen die Inhalte unserer Kunden über traditionelle, digitale und Social-Media-Kanäle in Echtzeit mit voll funktionsfähiger Berichterstattung und Überwachung. Durch die Kombination des weltweit größten Multikanal- und multikulturellen Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetzes mit umfassenden Arbeitsabläufen und Plattformen ermöglicht PR Newswire es Unternehmen auf der ganzen Welt, Chancen zu nutzen, wo auch immer sie sich bieten, und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden von Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum aus. Weitere Informationen über PR Newswire finden Sie unter www.prnewswire.co.uk

Pressekontakt:

Vanessa Wood bei den European Business Awards

+44-(0)-796-6666-657 oder E-Mail vanessa.wood@businessawardseurope.com

Original-Content von: European Business Awards, übermittelt durch news aktuell