Deposit Solutions launcht Savedo in der Schweiz und durchbricht allein mit den eigenen Zinsportalen 12-Milliarden-Euro-Marke

Deposit Solutions setzt seinen internationalen Expansionskurs fort und ist mit seiner B2C-Marke Savedo ab sofort auch in der Schweiz aktiv. Über das Zinsportal Savedo.ch können Privatanleger in der Schweiz jetzt Festgeld bei Schweizer sowie ausländischen Banken anlegen - ohne dort Konten eröffnen zu müssen. Zum Start sind mit der MünchenerHyp aus Deutschland und der schweizerischen Hypothekarbank Lenzburg AG zwei renommierte Institute mit an Bord. Die Leitung des Schweiz-Geschäfts hat Thomas von Hohenhau inne, der den Ausbau des Geschäfts aus dem Züricher Büro des Unternehmens vorantreibt.

Deposit Solutions betreibt die weltweit einzige Open-Banking-Plattform für Spareinlagen. Das Hamburger FinTech hat es sich zum Ziel gesetzt, Open Banking als neuen Industriestandard für das Einlagengeschäft zu etablieren - und macht dabei signifikante Fortschritte. Über die Direktportale ZINSPILOT und Savedo wurden bereits über zwölf Milliarden Euro an Spareinlagen vermittelt und rund 175.000 Kundenkonten angelegt. Darüber hinaus nutzen über 50 weitere Kooperationspartner die Plattform von Deposit Solutions, um ihren Kunden Einlagenprodukte von Drittbanken anzubieten - darunter Finanzinstitute wie die Deutsche Bank oder die Fidelity-Tochter FFB. Insgesamt sind nun über 90 Banken aus 16 Ländern an die Plattform von Deposit Solutions angeschlossen. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens ist auf 300 gestiegen.

"In Deutschland, Österreich und den Niederlanden hat Deposit Solutions die Portale ZINSPILOT und Savedo schon erfolgreich etabliert. Die Schweiz ist nun unser erster Markt außerhalb der EU und bietet mit seinen großen Sparvolumina, sowohl in Franken als auch Fremdwährungen, beste Voraussetzungen für unsere internationale Expansion", sagt Dr. Tim Sievers, CEO und Gründer von Deposit Solutions. "Das Bedürfnis, sein Geld einfach und sicher anzulegen und dabei von attraktiven Zinsen zu profitieren, ist auch unter Schweizer Anlegern hoch. Mit Savedo ebnen wir den Weg für Privatanleger, damit sie endlich wieder Zinsen für ihr Erspartes erhalten."

