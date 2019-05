Sqills

Sqills kooperiert mit RDG bei Umgestaltung von Bahnreisen für Fahrgäste im gesamten Vereinigten Königreich

Enschede, Niederlande (ots/PRNewswire)

Sqills, der niederländische Anbieter der wichtigsten Bestands-, Buchungs- und Reservierungsplattform für die Branchen Schienenverkehr und Busreisen, wird seine SaaS-Plattform (S3 Passenger) für Schienendienste in Großbritannien implementieren. Dies markiert eines der wichtigsten Innovationsprojekte in der Bahnindustrie in Großbritannien und bedeutet mehr Optionen und Flexibilität auf einer moderneren Bestandsplattform für Fahrgäste der Bahn.

Alle Zugbetreiber im Vereinigten Königreich sind Mitglied der Rail Delivery Group (RDG). Ziel der RDG ist die Bereitstellung eines besseren Schienenverkehrsangebots für Passagiere und für Großbritannien. Die Implementierung der S3 Passenger-Plattform wird alle Funktionen in Verbindung mit Sitzplatzreservierungen für alle Schienendienste im ganzen Land abdecken.

Das 18-monatige Implementierungsprojekt, das das bestehende nationale Reservierungssystem (NRS) ersetzen soll, unterstützt die laufende Arbeit der RDG und seiner Mitglieder zur Verbesserung der Schienenverkehrsdienste für Kunden.

Pan-europäischen Buchungsfunktion

Der Langstrecken-Schienenverkehr entwickelt sich zu einem zunehmend effizienten und beliebten Transportmittel. Ein entscheidender Faktor, der einer allgemeinen Akzeptanz des Langstreckenangebots auf der Schiene entgegensteht, ist die Nutzung unterschiedlicher Reservierungsstandards von den Betreibern.

Dadurch, dass ein Anbieter mehrere Inventarsysteme von Partneranbietern einbinden kann, ermöglicht S3 Passenger die nahtlose Verteilung von Beständen, die im eigenen System nicht verfügbar sind.

Bis nächstes Jahr werden 21 Zugbetreiber in Großbritannien S3 Passenger verwenden und technisch in der Lage sein, ihre eigenen Bestände (und die der anderen Betreiber) mit anderen S3 Passenger-Anwendern wie Irish Rail, Eurostar, Thalys/IZY, Ouibus, Ouigo und zukünftige S3 Passenger-Benutzer einzubinden.

Dies ermöglicht einen technisch reibungslosen Buchungsservice für Verbraucher, ist eine wichtige Voraussetzung für das Reisen von Tür zu Tür in ganz Europa und bietet Verbrauchern einen leichteren Zugang zu internationalen Fernreisen auf der Schiene mit verbesserter Nutzbarkeit, besserem Service und mehr Zielen. Diese Entwicklungen werden zwangsläufig zu einer grüneren Umwelt beitragen.

Über Sqills

S3 Passenger ist die branchenführende SaaS-basierte Bestands-, Buchungs- und Reservierungssuite auf dem Markt. Tausende vorkonfigurierte Funktionen ermöglichen den Bahn- und Buskunden, von bewährter Technologie, kurzen Einführungszeiten und leistungsstarken Self-Service-Funktionen zu profitieren.

Im Jahr 2018 verarbeitete S3 Passenger von Squills über 4 Milliarden Reiseanfragen und 31,5 Millionen Passagiersegmente Sqills bietet Verkaufs- und Vertriebssoftwarelösungen für Kunden wie Irish Rail, SNCF/OUIGO, Thalys/IZY, und viele andere - nähere Informationen finden Sie auf Sqills.com.

Pressekontakt:

Alexander Mul

alexander.mul@sqills.com

+31-88-774-5570

Original-Content von: Sqills, übermittelt durch news aktuell