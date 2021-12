Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Stiftung Warentest lobt Deutsches Tierschutzbüro: Nur 8 % der Einnahmen werden für Verwaltung und Werbung eingesetzt

Berlin (ots)

Stiftung Warentest hat Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen unter die Lupe genommen und getestet. Dabei wurden 38 Vereine angefragt, darunter das Deutsche Tierschutzbüro. Detailliert wurden alle Ausgabenbereiche abgefragt, vor allem ging es bei dem Test aber um die Verwaltungskosten und Werbeausgaben. Einige angefragte Organisationen haben die Fragen von Stiftung Warentest nicht beantwortet oder darauf reagiert. Auf der Website von Stiftung Warentest kann das Ergebnis eingesehen werden.

Laut dem Test gibt das Deutsche Tierschutzbüro e.V. 8 % der Einnahmen für Verwaltungs- und Werbekosten aus. "Das im Vergleich zu den anderen getesteten Organisationen erstklassig, bei anderen Organisationen liegt der Wert bei 30% und mehr", sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro. Nur zwei andere Organisationen haben so einen guten Wert. Und so hebt Stiftung Warentest dieses Ergebnis auch besonders hervor. "Anzumerken ist sicherlich auch, dass die von Stiftung Wartentest als hervorragend eingestuften Organisationen teilweise deutlich mehr für Verwaltung und Werbung ausgeben", so Peifer. Für Stiftung Warentest ist bei der Bewertung auch relevant gewesen, welche und wie viele Spendensiegel die jeweilige Organisation hat. Das Deutsche Tierschutzbüro ist Teil der "Initiative transparente Zivilgesellschaft" und veröffentlicht seine Ein- und Ausgaben transparent auf der Website. Zusätzlich ist die Organisation gemeinnützig anerkannt und wird regelmäßig vom Finanzamt in Hinblick der Mittelverwendung geprüft. Aus diesem Grund bescheinigt die Stiftung Warentest dem Deutschen Tierschutzbüro eine entsprechende Transparenz. "Wir freuen uns über das Ergebnis, denn es zeigt, dass wir gut arbeiten und transparent sind - genau das ist unser Ziel", betont Peifer.

In den letzten Jahren hat das Deutsche Tierschutzbüro deutlich den Verwaltungsbereich verschlangt und Abläufe automatisiert. So konnten viele Kosten eingespart werden. "Die Umstrukturierung hatte den gewünschten Erfolg, was durch den Test jetzt auch deutlich wird", freut sich Peifer.

Weitere Informationen auf der Website vom Deutschen Tierschutzbüro unter https://www.tierschutzbuero.de/zu-transparenz-verpflichtet und https://www.tierschutzbuero.de/spenden

Das Ergebnis hat Stiftung Warentest heute (07.12.2021) veröffentlicht, siehe: https://www.test.de/Spenden-fuer-den-Tierschutz-Ein-Herz-fuer-Tiere-5826160-0/

Über das Deutsche Tierschutzbüro e.V.:

Das Deutsche Tierschutzbüro ist eine führende Tierrechtsorganisation in Deutschland, die sich auf die Bereiche Massentierhaltung und Pelz fokussiert hat. Mit der Veröffentlichung von Undercover Recherchen aus Zucht-, Mast- und Schlachtbetrieben macht die Organisation immer wieder auf sich aufmerksam und gibt so den Tieren eine Stimme. Das Deutsche Tierschutzbüro wirbt für eine pflanzliche Lebensweise, denn nur so kann die Tierquälerei beendet werden. Derzeit macht die Organisation mit der Kampagne "The Most Violent Time Of The Year" auf das Leid der Weihnachtsgänse aufmerksam. Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Zeichentrickfilm, der bereits jetzt mehr als 750.000 angeklickt worden ist und derzeit in zehn Kinos deutschlandweit läuft: https://most-violent-time.de/

Original-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell