Pelé - Mbappé - Hublot im turbogang in die zukunft

Das Treffen der Legenden, der Talente, der Bescheidenheit und der Leidenschaft

Sie haben der Geschichte des Fußballs ihren Stempel aufgedrückt. Der Eine hat seine Karriere beendet, der Andere beginnt sie gerade. Was beide vereint: Liebe und Respekt für den Fußballsport sowie eine außergewöhnliche Bestimmung. In den sozialen Netzwerken erkennt man zwischen den beiden Männern bereits seit der Weltmeisterschaft eine besondere Nähe. Nun bringt Hublot sie zum ersten Mal persönlich zusammen - eineÜbergabe voll Anerkennung zwischen dem besten Spieler aller Zeiten und der derzeit größten Hoffnung des weltweiten Fußballs. König Pelé ist seit 2013 Hublot-Botschafter und überquerte den Atlantik, um den neuen Botschafter der Uhrenmarke zu treffen: Kylian Mbappé. Es war ein ebenso historischer wie emotionaler Moment.

"Die Großzügigkeit von Pelé und Kylian steht ihnen ebenso ins Gesicht geschrieben wie ihre Liebe zum Fußball. Dieses Feuer und diese unauslöschliche Kraft, die nur die ganz großen Sieger antreiben, inspirieren die neuen Generationen an Fußballspielern und schreiben die Geschichte des Sports. Sie zu vereinen ist eine Selbstverständlichkeit. Sie zu unserer Familie zu zählen, macht uns unglaublich stolz und es ist uns eine solche Freude, da sie nicht nur Fußballstars sind, sondern vor allem große Persönlichkeiten, die Respekt einflößen."

- Ricardo Guadalupe, CEO VON HUBLOT

"Ich fühle mich geehrt, Kylian persönlich treffen zu können und ihn in der Hublot-Familie willkommen zu heißen. Er repräsentiert die neue Fußballer-Generation wie kein zweiter und steht für die Werte eines Sports, der die ganze Welt inspiriert und zusammenbringt. Ich bin froh zu sehen, dass er ein Zeichen der Hoffnung und all dessen ist, was möglich ist: Träume, an die man unabhängig von Herkunft und sozialem Status glauben und für die man kämpfen muss. Für mich liegt der Schlüssel zum Erfolg in zwei Worten: Bescheidenheit und beharrlicher Ehrgeiz. Das ist die Botschaft, die die neue Generation tragen muss, und Kylian hat das perfekt verstanden."

- Pelé, Hublot-Botschafter, Der jüngste Spieler, der eine FIFATM-Weltmeisterschaft gewonnen hat., Der einzige Spieler in der Geschichte des Fußballs, der mit der brasilianischen Mannschaft dreimal Weltmeister geworden ist. UNO- und UNESCO-Botschafter

"Ich habe gelernt, dass die größten Stars und die besten Spieler auch immer die bescheidensten und respektvollsten sind. Es sind jene, die am Boden bleiben. Respekt, Bescheidenheit und Weitsicht - Das sind die Werte, die meine Eltern mir mitgegeben hat. Es sind Werte, die ich heute stolz auch mit meiner Herzensfamilie und Pelé teile. Sie repräsentiert perfekt all jenes, das meine Eltern mir immer beigebracht haben: wenn du ein großer Fußballspieler sein willst, musst du in erster Linie eine herausragende Persönlichkeit haben."

- Kylian Mbappé, Hublot-Botschafter, Stürmer. Größter Hoffnungsträger des internationalen Fußballs. Jüngster Spieler, der in der Ausscheidungsphase zwei Treffer erzielte sowie jüngster Spieler seit Pelé 1958, der im Finale einer Weltmeisterschaft ein Tor schoss

PELÉ ÜBERQUERT DEN ATLANTIK, UM KYLIAN MBAPPÉ ZU TREFFEN - 2. April 2019 | PARIS

Hublot schreibt mit der Vereinigung von Pelé und Kylian Mbappé bei einem historischen Treffen ein neues Kapitel Fußballgeschichte. Der Werdegang der beiden Männer weist verblüffende Ähnlichkeiten auf. Zufall oder Schicksal? Ganze 60 Jahre liegen zwischen der ersten Weltmeisterschaft von Pelé und jener von Mbappé. Doch dieser Unterschied erscheint verschwindend gering, wenn man sich die Wirkung dieser beiden Spieler auf die Geschichte des und die Liebe zum Fußball ansieht. Pelé und Mbappé sind zwei zeitlose Symbole, die für diesen Sport, der die ganze Welt verbindet, leben und geliebt werden; zwei Generationen mit gemeinsamen Werten: Bescheidenheit, Großzügigkeit, beharrlicher Ehrgeiz.

Diese beiden hochbegabten Titanen wirbeln die Statistiken durcheinander. Sie beide sind Stürmer und haben die Schnelligkeit zu ihrem Markenzeichen gemacht. Beide haben ihre erste Weltmeisterschaft bei ihrer ersten Teilnahme gewonnen und waren dabei die jüngsten Spieler (17 Jahre bei Pelé, 19 Jahre bei Mbappé), die bei einer Weltmeisterschaft ein Tor erzielt und den Titel gewonnen haben. Das i-Tüpfelchen ist die Rückennummer 10, die sie beide trugen - eine symbolische Zahl, welche für den Moment des perfekten Gleichgewichts steht, den Moment, in dem Träume wahr werden. 1958 trug Pelé dieses Trikot zufällig, während es 60 Jahre später für Mbappé eine bewusste Wahl war.

KYLIAN MBAPPÉ - WELTMEISTER UND NEUER HUBLOT-BOTSCHAFTER

Er ist einzigartig, er ist der Erste, er ist anders. Er ist Hublot!

Er ist einzigartig

Er bringt Frankreich, die Welt und den ganzen Fußball zum Träumen.

Er steht für die neue Generation, die es auf alle alten Rekorde des Fußballs abgesehen hat. Kylian MBappé ist derzeit der beste Torschütze der französischen Meisterschaft. Seine Erfolgsbilanz ist überwältigend: Weltmeister, doppelter französischer Champion (Monaco und PSG), Champions-League- und Coupe-de-la-Ligue-Sieger mit dem PSG.

Er ist der Erste

Seit Pelé vor 60 Jahren ist er der Erste, der in so jungen Jahren die Weltmeisterschaft gewann und sogar selbst im Finale mit einem Tor dazu beitrug. Er ist der jüngste Hublot-Botschafter.

Zeichen einer Bestimmung: Kylian wurde im Jahr 1998 geboren, genau jenem Jahr, in dem Frankreich bei der FIFA Weltmeisterschaft den Titel gewann.

20 Jahre später schoss er eines der vier Tore im Finale und half so dabei, dem französischen Team den zweiten Stern zu sichern. Er schreibt Geschichte und dies ist erst der Anfang.

Kylian zeichnet sich durch seine schier unglaubliche Beschleunigung ebenso aus wie durch seine Unvorhersehbarkeit und sein intelligentes Spiel. Mit gerade einmal 20 Jahren gilt er schon als einer der besten Spieler der Welt und wurde von der FIFA als bester junger Spieler der Meisterschaft des letzten Sommers in Russland ausgezeichnet.

Er ist anders

Ein Ausnahmesportler, der Lächeln schenkt. Ein großzügiger Mann, der seine gesamte WM-Prämie an gemeinnützige Organisationen gespendet hat, deren Pate er ist. Der Mann, den man nach seiner höchsten bei der Weltmeisterschaft gemessenen Laufgeschwindigkeit auch "37" nennt, bringt die Welt zum Träumen.

KYLIAN MBAPPÉ: FÜR HUBLOT DIE INKARNATION DES FUSSBALLS

Als einziger aktiver Spieler unter den Fußball-Botschaftern von Hublot wird Kylian Mbappé eine entscheidende Rolle in der Kommunikation des Uhrmachers spielen. Er wird gefeiert, wie es ihm gebührt und nimmt den ersten Listenplatz ein.

HUBLOT

Die Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die "Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.

Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke "Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.

HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM und Ferrari) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur und in vielen weiteren Städten sowie auf HUBLOT.com

