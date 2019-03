Hublot

Classic fusion Ferrari GT eroffnet ein neues, innovatives kapitel in der einzigartigen Partnerschaft von Hublot und Ferrari

Classic Fusion Ferrari GT

Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2011 haben Hublot und Ferrari stets Uhren entworfen, die sich durch einzigartiges Design und besondere "Motoren" auszeichnen. Jede Special Edition hat ihren eigenen Stil. In diesem Jahr präsentiert Hublot einen neuen, eleganten Zeitmesser, der dem Universum des "Gran Turismo" gewidmet ist. Mit dem Launch der Classic Fusion Ferrari GT schlagen Hublot und Ferrari ein neues Kapitel in ihrer Partnerschaft auf. Das innovative und dynamische Design integriert das neue UNICO Manufakturwerk.

Die langjährige Partnerschaft zwischen Hublot und Ferrari ist einzigartig und eine unerschöpfliche Quelle kreativer Inspiration, die seither schicksalhaft die Wege dieser beiden repräsentativen Häuser miteinander verbindet. Von der Big Bang Ferrari bis zur MP-05 LaFerrari oder der Techframe, das Streben nach Innovation und Entwicklung vereint die unaufhaltsamen kreativen Impulse, die das Ferrari Design Center und das Hublot-Team antreiben. Mit den Big Bang Ferrari Editionen standen bei Hublot und Ferrari von Anbeginn ihrer Zusammenarbeit der Rennsport und die Formel 1 im Mittelpunkt.

Zur Feier des 70. Geburtstags von Ferrari im Jahr 2017 präsentierte Hublot den Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph und tauchte somit zum ersten Mal in die Welt des "Gran Turismo" ein. Dieses Jahr gehen Hublot und Ferrari noch einen Schritt weiter auf ihrem gemeinsamen Weg, der seither durch die Kombination aus Tradition, Eleganz und technischer Perfektion begleitet wird.

"Schnelles Fahren, große Distanzen, komfortabel und stilvoll." In diesen Worten lässt sich der Spirit des "Gran Turismo" zusammenfassen. Der Begriff steht gleichzeitig für eine Kategorie von streng limitierten Luxusauto mit Höchstleistungen. Die GT-Welt bedeutet Innovation und Raffinesse, mit einem Faible für die Mechanik und purer Leidenschaft für Leistung und Fortschritt: Werte, die Ferrari und Hublot gleichermaßen teilen. Als kraftvolle Hommage an die "Grand Touring" Autos haben Hublot und Ferrari sich dazu entschlossen, zum ersten Mal ihr Gespür für künstlerische Kreativität und mechanische Innovation in eine Classic Fusion einfließen zu lassen, ein Uhrengehäuse, das sich ganz im Sinne der Stilmerkmale der GT-Welt sowohl traditionell als auch modern präsentiert.

Eine weitere Premiere: das UNICO Manufakturwerk wurde in ein Classic Fusion Gehäuse mit 45mm Durchmesser eingebaut. Es wurde 2018 vorgestellt (HUB1280) und ist das zweite manufaktureigene Chronographen-Kaliber. Dieses durch vier Patente geschützte Automatikwerk mit Flyback-Chronograph schlägt mit einer Frequenz von 4 Hz (28 800 A/h) und zeichnet sich durch ein zifferblattseitig sichtbares Säulenrad aus. Nicht zuletzt überzeugt es durch seine geringe Höhe von nur 6,75 mm und einer Gangreserve von 3 Tagen. Diese neue Special Edition Serie ist in drei unterschiedlichen Gehäusen erhältlich: Titan (limitierte auf 1000 Stück), King Gold (limitiert auf 500 Stück) und 3D Carbon (limitiert auf 500 Stück).

Das in der Welt der Uhrmacherei neue Material 3D Carbon ist ein Polymermatrix-Verbundwerkstoff (PMC) aus dreidimensionalen Fasern. Dieses im Motorsport bereits sehr beliebte High-Tech Material ist außergewöhnlich widerstandsfähig. Im Fall der Classic Fusion Ferrari GT sorgt das 3D Carbon einerseits für das geringe Gewicht und stellt gleichzeitig sicher, dass das UNICO Manufakturwerk bestens geschützt ist. Die im Designzentrum von Ferrari entworfene Classic Fusion Ferrari GT entspricht präzise genau den Kreationen, welche die Werkstätten von Maranello verlassen. Hublot hat den 'Motor' entwickelt und Ferrari die 'Karosserie', das Gehäuse für diesen modernen Zeitmesser. Eines der wesentlichen Designmerkmale der Classic Fusion Ferrari GT ist das Gehäuse. Es soll das Zifferblatt hervorheben und auch symbolisch für den komplizierten Herstellungsprozess stehen. Um diese Wirkung und Look zu erzielen, haben die Designer des "Centro Stile Ferrari" all ihre Expertise eingebracht, um die Brücken zwischen Automobildesign und höchster Uhrmacherkunst zu schlagen und einen Weg zu finden das Uhrwerk zu integrieren. Damit haben sie gezeigt, dass sie es lieben ihre Fähigkeiten bei Projekten unter Beweis zu stellen, die auch keinen Bezug zu Autos haben.

Obwohl die Classic Fusion Ferrari GT vollkommen anders ist, ergänzt sie die 2017 eingeführte Techframe Kollektion in Perfektion. Sie ist eine Uhr für Liebhaber feinster Mechanik, die gleichzeitig einen modernen und außergewöhnlichen Stil verfolgen. Das Zifferblatt aus Saphirglas gibt den Blick auf die hoch präzise Mechanik des UNICO HUB1280 Kalibers frei. Auf 12 Uhr findet sich das berühmte 'Prancing Horse' wieder. Es wurde auf jedes noch so kleine Detail geachtet, wie etwa auf die rote Linie um das Saphirglas mit Anti-Reflex-Beschichtung - ein weiteres Stilelement als Hommage an die legendäre Ferrari Farbe. Das Armband der Classic Fusion Ferrari GT ist, wie die Sitze der Rennwagen aus Maranello, aus schwarzem Schedoni-Leder gefertigt und mit Kautschuk unterlegt. Kreisrund, wie ein Tachometer, ist die neue Classic Fusion Ferrari GT ein moderner Zeitmesser, bei dem besonders auf ein ergonomisches Design geachtet wurde. Diese Special Edition ist nur 13,15 mm hoch, was bei einem integrierten Flyback-Chronographen eine wahre Seltenheit darstellt. Pure Eleganz gepaart mit innovativem Design, diese neue Edition eröffnet ein ganz neues Kapitel in der Partnerschaft von Hublot und Ferrari.

HUBLOT

Die Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die "Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.

Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke "Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.

HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM und Ferrari) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur und in vielen weiteren Städten sowie auf HUBLOT.com

TECHNISCHE BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER GEHÄUSE GEHÄUSEBODEN LÜNETTE Titan: Titan und King Gold: Titan und Titan und King 526.NX.0124.VRLimitiert Glasperlgestrahltes Titan 3D-Carbon:Glasperlgestrahltes Gold: auf 1000 ExemplareKing oder King Gold 18 K Titan und Saphirglas King Glasperlgestrahltes Gold: Carbon-3D: 3D-Carbonfaser Gold: Glasperlgestrahltes Titan oder King 526.OX.0124.VRLimitiert Durchmesser: 45 mmHöhe: King Gold 18 K und Saphirglas Gold 18 KUntere auf 500 Exemplare 13,15 mmWasserdichtigkeit: Lünette aus 3D-Carbon: 10 ATM (100 Meter) poliertem, schwarz 526.QB.0124.VRLimitiert plattiertem Titan auf 500 Exemplare Carbon-3D:Polierte schwarze KeramikUntere Lünette aus glasperlgestrahltem Titan 4 H-förmige Titanschrauben, Saphirglas ZIFFERBLATT UHRWERK ARMBAND UND SCHLIESSE PREIS (20. März 2019) Saphirglas HUB1280: Automatisches Armband aus Schedoni-Leder Titan: 20.900 UNICO und schwarzem Kautschuk CHF21.700 EUR22.000 Manufaktur-Chronographenwerk Titan: Faltschließe aus Titan USD18.200 GBP King mit Flyback-Funktion und King Gold: Faltschließe aus Gold: 36.900 Säulenrad Frequenz: 4 Hz King Gold 18 K und schwarz CHF38.300 EUR38.800 (28.800 A/h)Gangreserve: 72 plattiertem Titan 3D-Carbon: USD32.100 GBP StundenAnz. Bestandteile: Faltschließe aus schwarzer 3D-Carbon: 25.900 354Rubine: 43 Keramik und schwarz CHF26.900 EUR27.300 plattiertem Titan USD22.600 GBP

