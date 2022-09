Die High-End Intelligent Industrial Development Project Base von XCMG New Port Machinery nimmt die Produktion auf.

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG Construction Machinery Co. Ltd. (SHE:000425) meldete zum 30. Juni einen Umsatz von 38,204 Milliarden Yuan (5,52 Milliarden US-Dollar) für das erste Halbjahr, was einem Rückgang von 28,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem geringeren Rückgang im Vergleich zum ...

mehr