Der weltweit erste internationale Standard für die digitale Dokumentation mechanischer Produkte generiert jährlich mehrere zehn Millionen Dollar an direkten und indirekten wirtschaftlichen Vorteilen

Die Norm „Technische Produktdokumentation (TPD) – Allgemeine Anforderungen an digitale Handbücher für mechanische Produkte", die unter der Leitung von XCMG entwickelt wurde, feiert ihren dritten Jahrestag

Die internationale Norm ISO 21600 „Technische Produktdokumentation (TPD) – Allgemeine Anforderungen an digitale Handbücher für mechanische Produkte", die unter der Schirmherrschaft von XCMG (SHE:000425), einem der drei weltweit führenden Baumaschinenhersteller, entwickelt wurde, dient seit mehr als drei Jahren als Richtlinie für alles Mechanische und generiert jährlich einen indirekten wirtschaftlichen Nutzen in Höhe von Milliarden Yuan. Die weltweit erste internationale Norm für die digitale Dokumentation mechanischer Produkte findet Anwendung in der Forschung und Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung einer Vielzahl von Geräten, die heute in den Bereichen Baumaschinen, Luft- und Raumfahrt, Hochgeschwindigkeitszüge und Militär eingesetzt werden.

Mit der Norm wurde die Produktionseffizienz von Ausrüstungen, die nach den Richtlinien der entsprechenden Handbücher hergestellt wurden, um mehr als 300 % verbessert, während die Qualität dieser Handbücher erheblich verbessert wurde, was jährlich zu direkten wirtschaftlichen Vorteilen in Höhe von mehreren Millionen Yuan führt. Das Regelwerk wurde nach seiner Veröffentlichung vom Vereinigten Königreich, den Niederlanden und mehreren anderen Ländern als nationale Norm sowie von der EU als Standardgrundlage für die Anforderungen an digitale Dokumente übernommen und soll in naher Zukunft in die EU-Maschinenrichtlinie aufgenommen werden.

„Diese Norm legt zum ersten Mal weltweit den Prozess und die Methode zur Entwicklung digitaler Handbücher sowie die Ausdrucks- und Transformationsmethoden dreidimensionaler Informationen fest und integriert dabei mehrere Datenanforderungen, einschließlich Datenelementen und Modulen, und bietet eine Reihe systematischer Lösungen für die Entwicklung globaler digitaler Handbücher", erläuterte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG. „Die Lösungen sind für die Anwendung und Implementierung von digitalen Handbüchern während des gesamten Lebenszyklus von mechanischen Produkten verfügbar."

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses koordinierte das Projektteam die Beziehung zwischen der Norm und ISO/IEC 82079, indem es sich um die Mitgliedschaft in der JWG16-Arbeitsgruppe bewarb, um die Abgrenzung und die Referenzbeziehung zwischen beiden Normen zu etablieren und zu definieren. Der Beitritt zur GWG 16 erleichterte dem Team die Kontaktaufnahme mit den relevanten Experten und die Beantwortung ihrer Fragen in einzelnen Sitzungen und per E-Mail, um ihre Unterstützung für den Standard zu erhalten.

Gleichzeitig lud XCMG eine Reihe namhafter internationaler Experten auf dem Gebiet der digitalen Forschung ein, um an speziellen technischen Diskussionen zur Norm teilzunehmen. Nach einstimmiger Anerkennung durch Experten aus verschiedenen Ländern der Welt wurde der Standard erfolgreich entwickelt und wie geplant veröffentlicht.

Die Norm wurde aus drei Schlüsseltechnologien abgeleitet: der auf 3D-Modellen basierenden Technologie für den Ausdruck von Serviceinformationen, die eine 3D-Visualisierung des Inhalts digitaler Handbücher ermöglicht; der Technologie für die Integration heterogener Systeme, die eine eindeutige Verknüpfung zwischen jedem Produkt und den entsprechenden elektronischen Dateien ermöglicht; der Technologie für die elektronische Vorlagenabbildung, die eine einmalige Produktion und wiederholte Verwendung ermöglicht. Die Norm hat auch die Anleitung für die technische Anwendung von digitalen Handbüchern erheblich verbessert, indem sie eine einheitliche Methode und einen standardisierten Weg für die Entwicklung, Anwendung und Verwaltung solcher Handbücher bietet.

Das Projektteam hat drei nationale Erfindungspatente erhalten, 10 Software-Urheberrechte angemeldet und zwei Veröffentlichungen über erweiterte Intelligenz (EI) durch die Erforschung der vom Standard verwendeten Technologien veröffentlicht.

Mit Stand Juni 2022 hatte XCMG fünf nationale Normen sowie 241 nationale und Industrienormen formuliert und veröffentlicht. Dies verdankt das Unternehmen seinem langfristigen Engagement für den Aufbau von digitalen und informationstechnologischen Fähigkeiten sowie seiner Kompetenz im Bereich der digitalen Managementkontrolle.

