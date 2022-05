XCMG

Internationaler Tag der Familien 2022: Umweltfreundliche, kompakte und leichte Baumaschinen von XCMG schaffen lebenswerte städtische Gemeinschaften

In städtischen Gebieten ermöglichen XCMG (SHE: 000425) kompakte, leichte und umweltfreundlichen Baumaschinen eine effiziente und umweltfreundliche Urbanisierung. Um eine energieeffiziente und umweltfreundliche städtische Infrastruktur zu schaffen und zu unterstützen, müssen die für den Bau dieser Infrastruktur verwendeten Baumaschinen ebenfalls energieeffizient und umweltfreundlich sein und für den Einsatz in kleinen und engen städtischen Räumen geeignet sein.

„Unabhängig davon, ob es sich um eine kohlenstoffarme oder kohlenstofffreie Infrastruktur handelt, ist es wichtig, Gebäude, Energie und Verkehr zu integrieren. Beim Streben nach einem umweltfreundlichen Bauprozess spielt der Einsatz von kohlenstoffarmen und kohlenstofffreien Maschinen eine entscheidende Rolle", sagte Lu Chuan, Präsident von XCMG.

Die Maschinen von XCMG wurden bei einer Vielzahl von städtischen Bauprojekten eingesetzt, unter anderem in Städten wie New York City und Paris, und halfen beim Bau von Wohngebieten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Hochhäusern. Zu den Höhepunkten des XCMG-Produktkatalogs gehören die Raupenkrane des Modells XGC400-I, die in Singapur innerhalb kurzer Bauzeit erfolgreich das Heben von Fertighäusern durchgeführt haben. Es dauerte nur 2 Tage, um für den Bau bereit zu sein, und bietet im Vergleich zu anderen Produkten eine hervorragende Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Tragfähigkeit.

Am 8. April 2022 verkaufte Euromecamat, die französische Vertretung von XCMG, einen neuen Flaggschiff-Minibagger XE27E an die französische Gemeinde Saint-Flour-de-Mercoire. Der Bagger, der für sein schnelles Ansprechverhalten, seine präzise Steuerung und seine Sicherheits- und Komfortaspekte bekannt ist, wird für kommunale Renovierungsarbeiten und Straßenreparaturen eingesetzt werden.

Neben dem XE27E sind mehr als 300 Spezialbagger mit einem Gewicht zwischen 1,5 und 49 Tonnen für den Bau der Infrastruktur in den Vereinigten Staaten bestimmt. In Louisville, Kentucky, ist der XE35U für seine Wendigkeit und sein kompaktes Gehäuse bekannt, wodurch er sich für Städte und kleine Räume eignet. Der leistungsstarke und effiziente XE35U minimiert zudem den Kraftstoffverbrauch und bringt den Kunden mehr Ertrag.

Die im städtischen Bauwesen verwendeten Geräte werden nicht nur im Bereich des Bauwesens eingesetzt, sondern können auch als gewöhnliche Transportmittel auftreten. Sie können beispielsweise in Form von Sprinklern, Feuerwehrfahrzeugen, Straßenreinigungsfahrzeugen, Öltankwagen, Mischern, Kippern oder auch normalen Lastwagen für den Güter- und Viehtransport eingesetzt werden. Die Schwerlaststapler von XCMG haben ein rekordverdächtiges Absatzvolumen erreicht, und die Auslieferung einer neuen Charge von Produkten in China wurde kürzlich abgeschlossen.

