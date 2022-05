XCMG

XCMG verschiebt die Grenzen der autonomen Straßenbautechnologie und verändert die Zukunft der Infrastrukturentwicklung

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (000425.SZ), Chinas führender Baumaschinenhersteller, gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der autonomen Straßenbautechnologie. Das unternehmenseigene Forschungs- und Entwicklungsteam führt Experimente und Simulationen durch und entwickelt durch die Integration von 5G und künstlicher Intelligenz hochpräzise Technologien für den Einsatz in realen Szenarien.

Zuletzt hat das Forschungs- und Entwicklungsteam drei Monate lang ununterbrochen Versuche vor Ort durchgeführt. Das Team entwickelte eine hochpräzise Ausrichttechnologie für das Strapdown-Inertial-Navigationssystem einer unbemannten Bauwalze und verbesserte damit die Steuerungsgenauigkeit von 20 cm auf 5 cm. In der Karamay-Wüste in Xinjiang arbeitete das Team unter rauen Wetterbedingungen. Nach Hunderten von Tagen der Datenerfassung und Versuchsdurchführung gelang es dem Team, branchenweite Engpassprobleme wie die Interaktion zwischen komplexen Umgebungsclustern und die Rahmenkomprimierung zu lösen und die Komprimierungseffizienz um 20 % zu steigern.

Diese Bemühungen des hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsteams werden letztendlich in Verbesserungen und Erweiterungen der autonomen Straßenbautechnologien von XCMG umgesetzt. Bis heute waren die unbemannten Baumaschinen der zweiten Generation des Unternehmens an 15 Autobahnbauprojekten beteiligt, die sich über 12 Provinzen in ganz China erstrecken, z. B. an der Pan-Dalian Autobahn, der Jingxiong Autobahn, dem Wiederaufbau und der Erweiterung der Autobahn Peking-Taipeh, dem Abschnitt S420 Jinhu, der Wüstenautobahn S21 Xinjiang und die Instandhaltungsprojekte der Shanghai-Nanjing Autobahn.

Die Gesamtbaulänge beträgt 500 km, die höchste in der Branche, und die durchschnittliche jährliche Dauer der von den Technikern durchgeführten eingehenden Untersuchungen beträgt 170 Tage. Schlüsselindikatoren wie die Positionierungs- und Erfassungsgenauigkeit von Fahrzeugen, die Genauigkeit von Flugbahn und Steuerung sowie die Empfindlichkeit des Radars zur Hindernisvermeidung wurden bereits von den nationalen Behörden zur technischen Bewertung anerkannt. Das unbemannte System des umfassenden Testgeländes von XCMG kann außerdem eine störungsfreie Testzeit von 3.000 Stunden vorweisen.

Daten von Schlüsselprojekten wie der Jingxiong Autobahn, der Panda Autobahn und der Xinliunan Autobahn ergaben, dass unbemannte Bauwalzen im Vergleich zu herkömmlichen Bauwalzen pro 1 km Unterbau nur 85 % der Arbeitszeit und 80 % der Fahrspur beanspruchten. Die unbemannten Bauwalzen reduzierten den Kraftstoffverbrauch um 15 % und verbesserten die Effizienz um 20 %.

„Unsere Bemühungen um autonome Straßenbautechnologie konzentrieren sich auf drei Kernpunkte: Effizienz, Qualität und Kosten. Genau wie die automatisierte Produktionslinie in der Fertigungsindustrie kann die automatisierte Bautechnologie die Standardisierung verbessern und qualitativ hochwertige, hocheffiziente Baulösungen erzielen", sagte Cui Jisheng, General Manager der XCMG Road Machinery Division.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1808381/XCMG_Unmanned_Driving_Road_Machines_Work_Construction_Site__Xinjiang_s_desert.jpg

Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell