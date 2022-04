XCMG

XCMG Jahresbericht 2021: Hochqualitative Entwicklung führt zu Rekordwachstum bei Umsatz und Nettogewinn

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (SHE:000425) hat am 18. April seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht und dabei sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn Rekordwerte erzielt.

Für das Jahr 2021 meldete XCMG Betriebseinnahmen in Höhe von 84,328 Mrd. CNY (13,2 Mrd. US$), was einem Wachstum von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinn von 5,615 Mrd. Yuan (879,1 Mio. US$), was einem Anstieg von 50,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft von XCMG erreichte 8,073 Milliarden Yuan (1,26 Milliarden US-Dollar) und damit einen Rekordwert von 189,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

XCMG hält seit 32 Jahren ununterbrochen die Spitzenposition in der chinesischen Baumaschinenindustrie und gehört zum ersten Mal in der Geschichte zu den drei führenden Unternehmen der Welt.

Im Jahr 2021 wurden die Hebezeuge von XCMG zum ersten Mal zur weltweiten Nummer eins erklärt. Die wichtigsten Produktkategorien verzeichneten allesamt ein positives Wachstum, und auch Sektoren wie Erdbewegungs-, Ramm- und Hubarbeitsbühnenmaschinen verzeichneten ein rasches Wachstum mit einem höheren Anteil an den Betriebseinnahmen.

Darüber hinaus ist der Umsatz von XCMG in Übersee im Vergleich zum Vorjahr um 111,81 Prozent auf 12,94 Milliarden Yuan (2,03 Milliarden US-Dollar) gestiegen. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat XCMG Brasilien mit einem Produktions- und Umsatzwachstum von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung der Betriebsgröße um 198 Prozent einen großen Durchbruch erzielt.

Auch diese aufstrebenden Industrien haben sich rasch weiterentwickelt:

XCMG hat seine führende Position bei Hubrettungsfahrzeugen und Hubarbeitsbühnen mit deutlich verbesserter Rentabilität gefestigt;

Der Umsatz mit kompakten Baumaschinen ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, der Umsatz mit Gabelstaplern sogar um 258 Prozent;

Die neue XCMG-Basis für Wartungsmaschinen wurde in Betrieb genommen, und die Produkte, darunter Asphaltstationen und Fahrgestellwartung, gehören zu den Top 2 der Branche;

Die industrielle Internetplattform Hanyun" von XCMG rangiert auf der MIIT-Liste der branchen- und bereichsübergreifenden industriellen Internetplattformen für 2021 unter den Top 3.

‚Ob die Umstände nun günstig oder ungünstig sind, XCMG strebt unermüdlich danach, die Entwicklungsziele „fortschrittliche Qualität, Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit" zu erreichen Wir halten stets an unserer ursprünglichen Vision und Absicht fest und führen Chinas Baumaschinenunternehmen an, um den 'Mount Everest' der Branche kontinuierlich herauszufordern und eine hochwertige Entwicklung auf dem internationalen Markt zu erreichen", sagte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801819/WechatIMG193.jpg

Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell