XCMG

XCMGs unbemannte Straßenbauflotte, die weltweit größte, schließt ein nationales Autobahninstandhaltungsprojekt ab

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (000425.SZ) hat seine unbemannte Straßenbauflotte eingesetzt, um den Ausbau und die Instandhaltung des Suzhou-Straßenabschnitts des Nanjing-Shanghai Expressway, der meistbefahrenen Autobahn in China, abzuschließen. Als größte unbemannte Straßenbauflotte der Welt ist ihr erfolgreicher Einsatz als integrierte Lösung ein Meilenstein in der Entwicklung der intelligenten Straßeninstandhaltung und des Straßenbaus auf der ganzen Welt.

Der Nanjing-Shanghai Expressway ist eine der modernsten Autobahnen Chinas und eine goldene Passage im Jangtse-Delta. Die unbemannte Flotte von XCMG bestand aus 10 Tandem-Straßenwalzen und zwei Großflächenfertigern, die alle unter dem einheitlichen Kommando der BeiDou-Satellitenpositionierungs-Referenzstation standen. Unterstützt durch Technologien wie die hochpräzise BeiDou-Ortung, Trägheitsnavigation und Hinderniserkennung erledigte die Flotte die geplanten Aufgaben wie Fahren, Lenken und Walzen.

"Mit diesem unbemannten Straßeninstandhaltungs- und -bauprojekt haben wir die Stufe der 'intelligenten Instandhaltung' erreicht. Die Erfolgsquote bei der Inspektion ist viel höher als bei der herkömmlichen manuellen Bauweise, und die unbemannten Technologien von XCMG haben sich in puncto Baueffizienz und Kontrollgenauigkeit ausgezeichnet", sagte Li Xin, stellvertretender Geschäftsführer der Jiangsu Xiandai Road & Bridge Co. Ltd.

XCMG hat bei diesem unbemannten Straßeninstandhaltungsprojekt seine einzigartige und exklusive Radartechnologie zur kontinuierlichen Messung der Asphaltdicke eingesetzt, die der herkömmlichen Kernmessung weit voraus ist. Sie misst die Dicke des Asphalts kontinuierlich und genau, ohne ihn zu beschädigen, und erreicht dabei eine maximale Tiefe von 120 mm und garantiert einen Messfehler von ±1 mm. Die Technologie bietet eine genaue Grundlage für die Echtzeitkontrolle der Einbaudicke und verbessert die Einbaugenauigkeit und Bauqualität.

Die unbemannte Flotte hat alle Bau- und Instandhaltungsanforderungen durch die Tests der Dicke, der Verdichtung und des Reibungskoeffizienten im Rasterformat erfüllt.

XCMG hat die unbemannte, intelligente Technologie immer als Forschungsschwerpunkt betrachtet und erfolgreich eine normalisierte Anwendung auf den Panzhihua-Dali Expressway, Liuzhou-Nanning Expressway, Beijing-Xiong?an Expressway und Beijing-Dezhou Expressway.

"XCMG wird sich auch in Zukunft für die Forschung und Entwicklung intelligenter und unbemannter Produkte einsetzen, um die Standardisierung des unbemannten Maschinenbaus zu erreichen und hochkomplexe und schwierige Bauvorhaben neu zu gestalten. Mit intelligenter Sensorik und Steuerung, digitaler Konstruktion und unbemannter Technologie als Kernstück ist XCMG bestrebt, den Kunden maßgeschneiderte, hochwertige intelligente Lösungen anzubieten", so Lige Xue, F&E-Ingenieur bei XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635110/XCMG_s_Unmanned_Road_Construction_Fleet_Largest_Scale_Globally_Completes_National.jpg

Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell