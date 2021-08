XCMG

XCMG stellt den mit Spannung erwarteten 2,7 Tonnen-Kompaktbagger XE27E/U vor

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (000425.SZ), einer der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, hat kürzlich den mit Spannung erwarteten 2,7-Tonnen-Minibagger XE27E/U auf den Markt gebracht, der die Produktpalette der Minibagger zwischen 1 Tonne und 6 Tonnen des Unternehmens vervollständigt und für den bereits umfangreiche Bestellungen aus Europa, Nordamerika und Australien vorliegen.

Der XE27E/U zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus und ist ideal geeignet für die Arbeit auf engem Raum: Fahrer können ungestört ihre Arbeit verrichten, ohne Hindernisse umfahren zu müssen. Durch die kompakte Größe kann der Minibagger auch einfach per Anhänger transportiert werden.

Der XE27E/U wird durch einen Kubota D1105 (Tier 4 Final / EU Stage V)-Motor mit einer maximalen Leistung von 15,6 kW angetrieben und ist damit leistungsfähiger als andere Bagger mit ähnlicher Tonnage. Durch seine fortschrittliche Technik in den wichtigsten hydraulischen Komponenten hat der Bagger entscheidende Pluspunkte zu bieten, z. B. einen geringeren Kraftstoffverbrauch, ein schnelles und präzises Ansprechverhalten, abgeminderte Stoßbelastung, eine starke Grabkraft und eine insgesamt hervorragende Effizienz beim Betrieb. Die reibungslose Integration von Motor und Hydrauliksystem ermöglicht es dem Motor, in vielen Umgebungen auf höchstem Niveau zu arbeiten, was die Kraftstoffeffizienz verbessert und die Betriebskosten drastisch senkt.

Der XE27E/U ist mit zwei Zusatzleitungen (Aux 1 und Aux 2) mit einstellbarem proportionalem Durchfluss ausgestattet und erhöht dadurch seine Vielseitigkeit. Dies ist besonders hilfreich für Anbaugeräte wie Hammer, Kippschaufel, Rotator, und andere. Da Sicherheit oberste Priorität hat, ist der XE27E/U mit Zylinderschutzvorrichtungen und Sicherheitsventilen ausgestattet und ein Schutzgitter ist als Option für Kunden erhältlich.

Die verstärkte Kabine des XE27E/U erfüllt die strengen ROPS/FOPS/OPG-Zertifizierungsstandards und bietet dem Fahrer eine hervorragende Sicht. Der gefederte Komfortsitz und der einziehbare Sicherheitsgurt gewährleisten den Komfort und die Sicherheit des Fahrers, und das Heizsystem sorgt für eine angenehmere Kabinenumgebung für den Fahrer bei Arbeiten auf Baustellen in kälteren Klimazonen. Kunden können zwischen einer Kabine oder einem Sonnendach wählen. In einigen milderen Klimazonen ist das Sonnendach normalerweise ausreichend.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 78-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Vier in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 187 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

