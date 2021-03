XCMG

XCMG-"Sheroes" stellen sich dem Geschlechtergefälle und erzählen ihre inspirierende Erfolgsgeschichte

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (000425.SZ) feiert den Internationalen Frauentag unter dem Motto "She Defines" mit einer Woche mit besonderen Veranstaltungen. Heldinnen aus Forschung und Entwicklung, regionalen Vertriebsbüros und der Produktion teilten inspirierende Geschichten über ihre persönliche Karriere und betonten die Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der XCMG-Frauen.

"Die 'Sheroes', die Heldinnen, von XCMG lösen eingehende Diskussionen und Resonanz zu Themen wie Karriereentwicklung von Frauen, emotionales Streben, persönliche Fähigkeiten und Werte sowie Träume in einem neuen Zeitalter aus. Bei XCMG legen wir Wert auf Vielfalt und engagieren uns für den Aufbau einer integrativen Kultur, die alle Mitarbeiter gleich behandelt, und wir fühlen uns geehrt, dass wir so viele talentierte und aufstrebende Frauen haben, die sich dem Geschlechtergefälle stellen und in der Baumaschinenbranche arbeiten", erklärte Li Ge, stellvertretender Sekretär der XCMG Construction Machinery Co. Ltd.

Song Yu: Frauen kennen sich mit Mechanik aus

Song Yu, Forscherin bei XCMG Mining and Tunneling Machinery, leitete 2020 die Forschungs- und Entwicklungsprojekte für intelligente Bagger und Einschienbahnen der E-Serie. Ihr Team löste mehrere Engpassprobleme und meldete mehr als 10 Patente an. Der Einschienenbahn-Kran markiert einen neuen Meilenstein im Bergbau- und Tunnelbau von XCMG.

"Eine fähige Person ist nicht genug. Nur mit einem herausragenden Team können wir wirklich etwas erreichen", erklärte Song.

Wang Xinyao: Mädchen spielen nicht nur mit Puppen

Wang Xinyao betrat vor neun Jahren eine XCMG-Beschichtungsfabrik und verbrachte unzählige Tage und Nächte damit, ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Wang ist heute ein unersetzlicher Teil der Maschinenbearbeitung. Sie kann eine 100-prozentige Erfolgsquote bei der Erstinspektion vorweisen und wurde inzwischen von der Inspektion durch das Werk ausgenommen.

"Coole Mädchen weinen nicht. Wir erledigen Dinge. Unsere Kranen sind nicht nur einfach zu bedienen, sondern haben auch ein ansprechendes Design", so Wang.

Amanda Machado: Selbstmotivation und große Hürden

Amanda stieß 2011 zu XCMG Brasilien, als sie erfuhr, dass XCMG eine Fabrik in ihrer Heimatstadt Pouso Alegre baute. Sie ist die erste lokale Mitarbeiterin und hat sich von der Rezeption zur Key Account-Managerin hochgearbeitet. Im Jahr 2018 machte das Ausschreibungs- und Angebotsgeschäft des Verkaufsteams 60 Prozent des gesamten Umsatzes aus, und sie wurde sieben Jahre in Folge in die Top 10 der Mitarbeiter gewählt.

