X-Creator Challenge öffnet für weltweite Einreichungen, die sich auf intelligente Ausrüstungslösungen für Notfall- und Katastrophenschutz konzentrieren

XCMG, führender Baumaschinenhersteller (000425.SZ), hat offiziell die X-Creator Challenge ins Leben gerufen, die dritte und aktualisierte Ausgabe des "XCMG Cup"-Designwettbewerbs für grüne Innovationen, der aus zwei Wettbewerbskategorien besteht - dem Design intelligenter Straßenrettungsgeräte und dem Design von Rettungsgeräten für geologische Katastrophen.

In beiden Kategorien der X-Creator Challenge sind bahnbrechende Design-Ideen für Not- und Katastrophenhilfe/Rettungseinsätze nach Erdbeben, Erdrutschen, Schlammlawinen sowie Produktionsunfällen gefragt, insbesondere die Nutzung intelligenter Technologien zur Lebensrettung in Notsituationen. Änderungsvorschläge unter den beiden Kategorien sind ebenfalls zur Einreichung für einen Preis aufgerufen.

"Allein im Jahr 2020 waren in China rund 138 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen. Daher ist es von größter Bedeutung, schnell Lösungen für Engpässe bei der Katastrophenhilfe und -rettung zu finden. Neue Technologien wie 5G, modularisierte multifunktionale Notfallrettungsgeräte, schnelle Demontage/Montage von Geräten sowie Fernsteuerung sind zweifellos der Schlüssel zur weiteren Entwicklung", sagte Xiaodong Xu, stellvertretender GM von XCMG Fire-fighting Safety Equipment.

Teilnehmer aus aller Welt können nun bis Juni ihre Entwürfe online hochladen. Neben finanziellen Auszeichnungen und Stipendien erhalten die Preisträger des ersten Preises die Möglichkeit, ihr Projekt mit Universitäten oder Unternehmen zu realisieren. Hervorragende Teilnehmer aus den Vorrunden können eine Einladung zum Vorstellungsgespräch von XCMG erhalten, und außergewöhnliche Gewinner können sogar Angebote erhalten, in das XCMG-Team aufgenommen zu werden.

X-Creator hat einen Finanzierungspool für die industrielle Transformation in Höhe von 10 Millionen Yuan (1,55 Millionen US-Dollar) eingerichtet. Neben kompletten Lösungs- und Geräteentwürfen werden auch exzellente Rückmeldungen zur Produkt- und Funktionsoptimierung, die von internationalen Teilnehmern eingereicht werden, prämiert.

Der 2016 ins Leben gerufene XCMG-Cup-Wettbewerb ist Teil der 14 präzise positionierten globalen Gemeinwohlprojekte von XCMG und ein wichtiger Durchbruch des traditionellen F&E-Modells, um technologische Innovationen zu fördern und junge Talente zu ermutigen, die nachhaltige Entwicklung der Branche voranzutreiben.

Mehrere Konzepte und innovative Ideen aus früheren Wettbewerben wurden bei der Produktgestaltung und -entwicklung angewandt, darunter das kompakte, geräuscharme und hocheffiziente Ventilatorprojekt aus dem ersten XCMG-Cup, das multifunktionale, umweltfreundliche Kleinbaggerdesign im zweiten Jahr und andere.

Für weitere Informationen über X-Creator Challenge besuchen Sie bitte: https://www.xcmgapprentice.com/

