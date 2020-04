XCMG

XCMG exportiert Spezialausrüstung zur Epidemie-Prävention in den Mittleren Osten, um seine globalen Partner im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen

XCMG (SHE: 000425) hat am 30. März eine Bestellung multifunktionaler Fahrzeuge zur Staubniederhaltung in den Mittleren Osten geliefert. Mit diesem ersten Massenexport des Produkts feiert das Unternehmen einen neuen Meilenstein. Das Geschäft wurde über XCMGs Plattform Machmall.com abgeschlossen und markiert das erste Mal, dass chinesische Spezialausrüstung zur Epidemie-Prävention über eine internationale E-Commerce-Plattform exportiert wurde.

Mit dem fortschreitenden weltweiten Kampf gegen COVID-19 steigt die Nachfrage nach Spezialausrüstung zur Epidemie-Prävention. Um diese Produkte zu vermarkten, hat XCMG einen Sonderbereich auf Machmall.com eingerichtet. Die Plattform wurde 2018 als einheitliche globale Marketing- und Vertriebsplattform für Baumaschinen und Ersatzteile eingeführt.

Ein Unternehmen benötigte inmitten des Ausbruchs von COVID-19 dringend Fahrzeuge zur Staubniederhaltung und wandte sich über Machmall.com an XCMG. Aufgrund der exzellenten Funktionalität, Kundendienstleistungen, Lieferzeit und Preis fiel die Wahl schließlich auf die Produkte von XCMG.

"Die Weltwirtschaft sieht sich einem bislang unbekannten Druck und noch nie dagewesenen Herausforderungen gegenüber. Zusätzlich befinden wir uns nun auch noch im Kampf gegen COVID-19. XCMG möchte seine globalen Partner gerne unterstützen und sich der Verantwortung stellen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Daher haben wir diese Fahrzeuge entworfen, um eine effizientere Desinfektion zu ermöglichen", so Wang Min, Vorsitzender von XCMG.

Derweil hat XCMG am 4. April vier Millionen Masken und 700.000 OP-Textilien ausgeliefert, die vom brasilianischen Unternehmen Vale gekauft wurden. XCMG arbeitete mit seinen Teams rund um die Uhr, um medizinische Versorgungsgüter zu beschaffen und seinen Partnern bei Problemen mit Rohstoffen, Produktion und Logistik zu helfen. XCMG konnte die Aufgabe in nur zwei Wochen meistern.

Wang Min erklärte, dass XCMG zur Zeit des Höhepunkts der Epidemie in China durch die umgehende Unterstützung seiner globalen Partner Versorgungsgüter im Wert von fünf Millionen RMB kaufte und spendete. XCMG möchte globale Ressourcen integrieren, um mehr Länder im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen.

Bislang hat XCMG über 40 Ländern Hilfe geboten und medizinische Versorgungsgüter bereitgestellt. Am 4. April spendete XCMG zusätzlich über 100.000 Masken und Hilfsmittel zur Epidemie-Prävention an zehn Länder, darunter die Philippinen, VAE und Nigeria.

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 77-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

