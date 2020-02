XCMG

XCMG unterstützt den Bau mehrerer Krankenhäuser vor dem Hintergrund des neuartigen Coronavirus (Covid-2019)-Ausbruchs

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

In Antwort auf den kürzlichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus wurden über 329 XCMG (SZ:000425)-Produkte wie Kräne, Bagger, Straßenwalzen, Frontlader und Betonmaschinen versandt, um die Errichtung diverser Krankenhäuser und Notfallstationen in acht Städten über ganz China verteilt zu unterstützen. Hierzu zählen das Huoshenshan- sowie das Leishenshan-Krankenhaus in Wuhan, deren Bau am 3. bzw. am 6. Februar fertiggestellt wurde.

Seit dem 31. Januar waren insgesamt 83 XCMG-Produkte an der Errichtung des Huoshenshan- und des Leishenshan-Krankenhauses beteiligt. Betreiber waren rund um die Uhr damit beschäftigt, das provisorische Krankenhaus so schnell und sicher wie möglich zu errichten. Die neue Einrichtung wird 2600 Betten für die Behandlung von sich in ernsten und kritischen Lagen befindlichen Patienten bereitstellen.

"Die Errichtung eines Krankenhauses innerhalb von zehn Tagen abzuschließen, stellt in Bezug auf allgemeines Koordinationsvermögen und Teamwork eine große Herausforderung für Maschinenbauunternehmen dar. Ehre für dieses rekordreife Unterfangen gebührt jedem einzelnen Individuum, das während dieser schwierigen Zeit einen Beitrag geleistet hat", erklärte Wang Min, Vorsitzender von XCMG.

Während des Baus des Huoshenshan-Krankenhauses überwachte XCMG die Gerätschaften genauestens über seine "Hanyun"-Software-Plattform, die bis zum 3. Februar über 2199 Arbeitsstunden verbuchen konnte.

Die "Hanyun"-Plattform umfasst ein thermisches Screening-System für die Prävention und Bekämpfung der Epidemie, das die Körpertemperatur von Passanten in Verkehrsknotenpunkten, Krankenhäusern, Schulen und Unternehmen überwachen und aufzeichnen kann, um Kreuzinfektionen reduzieren und Screening-Effizienz optimieren zu können.

Am 27. Januar forderte XCMG in seiner Funktion als leitendes Unternehmen der Assocacao Brasileira De Empresas Chinesas (ABEC, Brasilianischer Verband chinesischer Unternehmen) sämtliche Mitgliedsunternehmen zu einer Teilname am Kampf gegen die Epidemie auf. Noch in der selben Nacht trugen die Mitarbeiter von XCMG Brasilien zum Erwerb von 10.000 medizinischen Versorgungsartikeln wie Masken und Schutzanzügen bei, die nach Wuhan verschifft wurden.

Gleichzeitig wurden 24 XCMG-Produkte für die Erweiterung und Renovierung des Xiaotangshan-Krankenhauses in Peking eingesetzt, das zuvor zu Quarantänezwecken von SARS-Patienten genutzt worden war.

Zusätzlich beteiligte XCMG sich im Februar an der Konstruktion von Notfallkrankenhäusern in Xuzhou, Zhengzhou, Xi'an, Tian Jin, Zhuhai usw.

Um weitere Unterstützung für den Kampf gegen die Epidemie bereitzustellen, ließ XCMG eine Spende von 5075 Millionen Yuan (726.338 US-Dollar) verlauten. Darüber hinaus trieb das Unternehmen über 1.200.000 medizinische Ausrüstungsgüter in 23 Ländern und Regionen weltweit auf, die chirurgische Masken, N95-Atemschutzgeräte sowie Schutzanzüge umfassten.

