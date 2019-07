XCMG

XCMG Global Operator Excellence Program bereitet Allroundtalente für die Baumaschinenindustrie vor

XCMG hat erfolgreich die 10. Bedienerschulung seines Global Operator Excellence Programms (das "Programm") durchgeführt. Der letzte Kurs fand in der professionellen und intelligenten Fertigungsbasis der Rammgeräte von XCMG statt. Insgesamt 25 Auszubildende aus 16 chinesischen Provinzen und 16 Auszubildende aus sieben Ländern nahmen in diesem Sommer am Programm teil, das von erfahrenen Experten und Instruktoren von XCMG geleitet wird.

In der jüngsten Veranstaltung des Programms fanden 25 Tage lang zwei Kurse für ausländische Servicetechniker und Betreiber von Drehbohranlagen statt. Mit maßgeschneiderten Studienplänen von XCMG, die die Installation und Anpassung der Pilot- und dynamischen Systeme, das Prinzip der Produktstruktur und die Spezifikationen für den Auslandsdienst abdeckten, konnten die Auszubildenden ihre Gesamtfähigkeiten in allen Aspekten verbessern.

"XCMG ist der Nachfrage und den politischen Vorgaben des Marktes gefolgt, um unsere Strategie für Baumaschinenlösungen um hochqualifizierte Talentförderung zu erweitern. Allround-Bediener und Servicetalente, die gut auf den Betrieb, die Wartung und das Management von Geräten vorbereitet sind, werden zur Verfügung gestellt und des steht im Einklang mit unserer Philosophie der nachhaltigen Entwicklung", sagte Su Yuan von XCMG.

Die Teilnehmer besuchten auch den XCMG Intelligent Manufacturing (IM) Standort und nahmen an Seminaren und öffentlich-rechtlichen Aktivitäten teil, um die Geschichte, Kultur und soziale Verantwortung von XCMG besser zu verstehen.

Die 16 Auszubildenden, die sich für diese Veranstaltung angemeldet haben, kamen aus Mexiko, Serbien, Sambia, den Philippinen, Malaysia, Pakistan und Saudi-Arabien.

"Wir werden diese Schulung als wertvolle Lernmöglichkeit nutzen und das Wissen und die Fähigkeiten, die wir gelernt haben, gut anwenden. Ich möchte allen XCMG-Führungskräften und Mitarbeitern, die diese Schulung sorgfältig organisiert und vorbereitet haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen", sagte Hany G. Seleim, ein ausländischer Servicetechniker von DMC in Saudi-Arabien bei der Eröffnungsfeier.

Das Programm ist Teil der 14 präzise positionierten Projekte von XCMG "For Better Life", die seit ihrem Start im Jahr 2016 weltweit mehr als 300 Auszubildenden zugute gekommen sind. Die 29 Kurse der 10 Veranstaltungen haben mehr als 600 ausländischen Servicetechnikern und Bedienern aus 23 Ländern entlang des "Belt and Road" geholfen.

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 76-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

