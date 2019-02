XCMG

XCMG verkündet Plan zur Markteinführung von 84 Kränen der Serie G für Überseemärkte in 2019

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG, Chinas führender Hersteller von Baumaschinen, plant bis Ende 2019 die weltweite Markteinführung von 84 neuen kundenspezifischen Kränen des Serie G, von denen 25 für Märkte in Südoastasien, Nahost und Afrika produziert werden.

XCMG konnte sich nach Jahren ausführlicher Umfragen und Forschungsarbeit auf einer Vielzahl von Märkten rund um den Globus etablieren und gilt als erstes Unternehmen weltweit, das Produktreihen entwickelt, die individuell auf die Bedürfnisse von Kunden angepasst sind, die in verschiedenen geographischen Regionen mit spezifischen Umweltbedingungen tätig sind.

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere neue Kranreihe auf großen Erfolg im Nahen Osten, Afrika und Südoastasien stoßen wird", so Liu Jiansen, Assistant President von XCMG Machinery und General Manager von XCMG Import and Export. XCMGs Kräne erfreuen sich internationaler Wettbewerbsfähigkeit und die Modelle der Generation G1, die enstprechend unseres goldenen Standards 'Advanced and Endurable' entwickelt werden, zählen zu den Besten der Besten.

"Durch die wirksame Nutzung der industrieersten G-Technologie-Plattform wird XCMG Durchbrüche erzielen, indem sich das Unternehmen mit differenzierten Produkten und hochmodernen Technologien den Bedürfnissen seiner Kunden anpasst. Zukünftig wird XCMG nicht nur zu den weltweit besten Mobilkranherstellern zählen, sondern auch in Bezug auf Kapazitätenumfang die Oberhand gewinnnen", fügte Jiansen ergänzend hinzu.

Die innovative, bahnbrechende G-Kranserie wurde in Zusammenarbeit mit den besten XCMG-Forschern Europas, Nordamerikas, Brasiliens und Chinas konzipiert. Ihr benutzerfreundlicher Aufbau, ihr nachhaltiger Konstruktionsprozess und ihr Anpassungsvermögen an verschiedene und vielfältige Umweltbedingungen platziert sie weit vor anderen Kränen in der Branche.

2018 blickte XCMGs Geschäftsbereich für Hebezeuge im Vergleich zum Vorjahr auf eine Steigerung der Überseeverkäufe von 33 %, was weit vor dem Industriedurchschnitt von 9,6 % lag. Zusätzlich konnten XCMGs Kranprodukte erste Erfolge in oberen Marktsegmenten erzielen. Durch den Verkauf von 30 XCA60E-All-Terrain-Kränen in Europa und der erfolgreichen Markteinführung des XCA300U-All-Terrain-Krans in Nordamerika, nahmen Exportverkäufe an europäische und nordamerikanische Kunden im vergangen Jahr um 50 % zu.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 75-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan nimmt es den sechsten Platz in der weltweiten Baumaschinenbranche ein. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länder und Regionen rund um den Globus.

