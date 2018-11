XCMG präsentiert Blockbuster-Aufgebot an neuen Produkten und Initiativen auf bauma China 2018

Shanghai (ots/PRNewswire) - Branchenversprechen mit Innovationszentrum und Allianz bekräftigt

XCMG, ein global führender Hersteller von Baumaschinen, hat auf der bauma China 2018, dem wichtigsten Treffen für die asiatische Baumaschinenindustrie, ehrgeizige neue Initiativen vorgestellt, darunter die Einrichtung eines High-End-Innovationszentrums für Baumaschinen und zentrale Komponenten, und eine strategische Allianz zur Förderung der technologischen Entwicklung. Das Unternehmen präsentierte auf der Messe außerdem 79 seiner neuesten Produkte und 41 Kernkomponenten-Teile und Sets.

"Die Allianz, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu fördern und technische Probleme zu lösen, die während des Entwicklungsprozesses von Baumaschinen und Kernkomponenten auftreten, ist unsere Antwort auf Chinas Aufruf, Fertigungsindustrie-Cluster von Weltrang zu schaffen. Sie erneuert zugleich das Versprechen an die Baumaschinenindustrie, dass XCMG bei der Förderung von Innovation und technologischer Entwicklung weiterhin an vorderster Front stehen wird", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.

XCMG wird sich zum Start der Allianz auf die Produktstrategie "hochwertig, hohe Wertschöpfung, hohe Zuverlässigkeit und große Tonnage" fokussieren.

Die Präsentation von XCMG auf der bauma China 2018 umfasste des Weiteren:

- Eine Übergabezeremonie für den größten All-Terrain-Kran der Welt, den XCA1600. - Produktneuvorstellungen, darunter ein multifunktionales, hochmobiles Rettungsfahrzeug und ein Smart System für den Bergbaubereich. - Updates zu "Customize for You", das neue Programm zur Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen nach kundenspezifischen Vorgaben. - Updates zu den "For A Better Life"-Kampagnen, mit denen sich das Unternehmen für das öffentliche Gemeinwohl einsetzt, und Informationen zum Start der 3. Phase des Wasserkeller-Projekts in den von Dürre heimgesuchten Ländern Afrikas, das in Partnerschaft mit der China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA) durchgeführt wird.

XCMG hat kontinuierliche Durchbrüche bei technologischer Innovation und Produktqualität erzielt. Auf der bauma China 2018 präsentierte XCMG intelligentere und effizientere Lösungen, die den Goldstandard der Marke "Advanced and Endurable" ("Fortschrittlich und Belastbar") verkörpern, darunter ein unbemannter Mining-Truck, ein intelligentes Nivelliersystem für Hydraulikzylinder, der All-Terrain-Kran, und integrierte Bergbaulösungen.

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 74-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Sechs in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 177 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

