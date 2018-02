Geräte von XCMG arbeiten hervorragend in der antarktischen Umgebung bei minus 50 Grad Celsius

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Krane und Lader von XCMG, dem weltweit führenden Baumaschinenhersteller, werden für den Bau der brasilianischen Forschungsstation in der Antarktis, Comandante Ferraz (EACF), eingesetzt und liefern hervorragende, konsistente Leistungen in der extremen Kälte der Antarktis.

Der Auftrag zum Bau des EACF-Projekts über 2 Jahre ist ein Highlight in der Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien. Dies ist der erste Auftrag für eine nichtchinesische Forschungsstation in der Antarktis, der an ein chinesisches Unternehmen ging. Sämtliche Materialien, Geräte und Mitarbeiter der Baumannschaft kommen aus China. Vier XCMG-Krane und -Lader, einschließlich eines speziell dafür konzipierten LW600KN-Modells, werden verwendet, um die vorgefertigten EACF-Module und Dämmplatten für den Zusammenbau in die Antarktis zu transportieren. Diese Aufgabe erfordert, dass die Baugeräte vor Ort innerhalb sehr enger Toleranzgrenzen funktionieren.

"Aufgrund der schwierigen Umweltbedingungen auf dem kältesten Kontinent der Erde gibt es nur ein Fenster von 4 Monaten, um den EACF-Bau abzuschließen. Es war also extrem wichtig für die Projektmanager, die richtige Ausrüstung dafür auszuwählen", erläuterte Wang Min, Vorsitzender von XCMG. "Mit einer Fertigungsanlage in Pouso Alegre, einer weitreichenden Präsenz in Brasilien, äußerst robusten, kältebeständigen Produkten und in Anbetracht der sich vertiefenden Beziehungen zwischen China und Brasilien war XCMG eine offensichtliche Wahl zur Lieferung der Ausrüstung für die Montage der bahnbrechenden brasilianischen Forschungseinrichtung."

XCMG hat die schwierigen technologischen Probleme, die bei Arbeiten in extrem kalten Umgebungen auftreten, durch umfassende Forschungen an kalten Standorten wie Sibirien, nördlich des Polarkreises, gelöst. Durch diese Arbeiten konnte das XCMG-Team von Ingenieuren der Weltklasse dynamische hydraulische und elektrische Systeme sowie eine Fahrerkabine entwickeln, die problemlos bei Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius betrieben werden können. Die Vorwärmsysteme für Motor, Batterie, Kraftstoff und Hydrauliköl funktionieren einwandfrei in Temperaturen unter minus 50 Grad Celsius.

Die Arbeit im Rahmen des EACF-Vertrags mit den Anforderungen, dass die Ausrüstung nicht nur extremen Temperaturen standhalten sondern auch an die besonderen Anforderungen des Kunden angepasst sein muss, hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von XCMG angespornt, einen branchenführenden Standard für die Entwicklung von Produkten aufzustellen, die in extrem kalten Klimazonen funktionieren.

"Die Entwicklung von Ausrüstung, die in extrem kalten Umgebungen funktioniert, ist seit jeher eine Herausforderung für die Branche. Als führendes Unternehmen in der chinesischen Industrie für Baumaschinen ist es unsere Aufgabe, diese Probleme zu lösen und einen Marktstandard zu schaffen", kommentierte Wang Min.

