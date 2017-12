Hydraulischer Zylinder von XCMG stellt mit 9.500 Betriebsstunden ohne Unterbrechung neuen Rekord auf

Pilbara, Australien (ots/PRNewswire) - Ein hydraulischer Zylinder für Schwerlastbagger, der von XCMG Hydraulics Co., Ltd, entwickelt wurde, war Berichten zufolge 9.500 Stunden ohne Unterbrechung in der australischen Region Pilbara im Betrieb und hat damit, dank seiner außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit unter den unterschiedlichsten Bedingungen, den zuvor gültigen Rekord von 5.000 Stunden gebrochen.

"Bis vor Kurzem waren keine chinesischen Baumaschinenelemente im Zentrum der westaustralischen Bergbauwirtschaft vertreten", sagte Wang Min, Vorstandsvorsitzender von XCMG. "Wir haben dafür gekämpft, bei den Technologien für Kernkomponenten führend zu sein, um unseren Produkten die größtmöglichen Vorteile am Markt zu verschaffen. Unsere hydraulischen Zylinder sind dafür gemacht, mit ihrer ausgezeichneten Qualität, die andere internationale Marken übertrifft, in der Branche führend zu sein."

"Der Bereich von XCMG für Kernkomponenten ist komplett ausgerüstet, um die integrierten Systemlösungen für Hydraulik und Transmission anzubieten, mit denen die Kundenanforderungen erfüllt werden. Wir werden uns darauf konzentrieren, unsere Forschung und Entwicklung zu stärken, um neue bahnbrechende Angebote in noch mehr Bereichen machen zu können, wozu auch neue Materialanwendungen und Qualitätssicherung gehören, damit wir die Besten der Besten herausfordern können", sagte Wang.

Das umfangreiche Produktangebot von XCMG Hydraulics enthält ab sofort ganze Lösungspakete für ein breites Spektrum von Schwermaschinen, die sich als flexibel und zuverlässig erwiesen haben. Der Ölzylinder für Schwerlastkräne ist ein weiteres marktbeherrschendes Produkt von XCMG Hydraulics. Die vom Unternehmen selbst entwickelte Technik für synchrone Vier-Zylinder-Anschlussarretierung ist auf dem asiatischen Markt für Schwerlastkomponenten Rekordhalter.

XCMG Hydraulics hat es mithilfe von Umstrukturierungen und Modernisierungen geschafft, die Fertigung von kleinen, maßgeschneiderten Produktmengen zu ermöglichen. Zu nennen ist hier die Verkürzung der Umlaufzeit von der Produktion bis zur Auslieferung von sechs Monaten auf vier Wochen, wobei gleichzeitig eine beständige Qualität sichergestellt und die Stabilität um 50 Prozent verbessert werden konnte.

XCMG, das von seiner Innovationskraft angetrieben wird, konnte bislang gleichbleibende Ergebnisse bei der Forschung und Entwicklung von Kernkomponenten abliefern. XCMG Drivetrain, die Tochtergesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Komponenten wie Transmissionstechnik, Drehmomentwandler und Verteilergetriebe spezialisiert hat, hat die MYF-Serie für elektrische Schalttafeln und die WA-Reihe für Nass-Antriebsachsen selbst entwickelt und produziert diese auch. Dabei handelt es sich um die einzigen Highend-Transmissionsprodukte, die auf dem chinesischen Markt weitestgehend akzeptiert und wertgeschätzt werden.

Über XCMG

XCMG ist ein mittlerweile seit 74 Jahren tätiges, internationales Unternehmen, das Schwermaschinen produziert. Derzeit rangiert das Unternehmen auf Platz neun unter den weltweiten Baumaschinenherstellern. Die Produkte von XCMG werden in über 177 Ländern und Regionen der Welt verkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com oder auf den XCMG-Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Pressekontakt:

Han Zhang

+86-516-8773-9408

xcmg_media@163.com

Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell