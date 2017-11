Dritte Ausgabe von XCMG Apprentices sucht nach zukünftigen CEOs

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Nach dem Riesenerfolg der ersten beiden Ausgaben kehrt das Programm XCMG Apprentices nun für eine weitere Ausgabe vom 4. bis 11. Dezember in Xuzhou, China, unter dem Motto "Eine Woche CEO" zurück. Ab sofort können sich Menschen aus aller Welt bewerben, die gerne ein Leben beim weltweit führenden Baumaschinenhersteller erleben sowie ihre Führungskompetenzen unter Beweis stellen und ihre berufliche Entwicklung fördern möchten.

Am 28. November werden fünf Gewinner bekannt gegeben, denen jeweils eine kostenlose Reise zum XCMG-Hauptsitz angeboten wird, um mehr über den Erfolg von XCMG und die Betriebsweise des Unternehmens zu erfahren.

Der im Januar 2016 eingeführte Wettbewerb XCMG Apprentices bietet erfolgreichen Bewerbern die Möglichkeit, an einem einwöchigen Intensivprogramm teilzunehmen, im Rahmen dessen sie mehr über XCMG und seine innovativen Technologien lernen, während gleichzeitig der geschäftliche und kulturelle Austausch zwischen der chinesischen Baumaschinenbranche und dem Rest der Welt gefördert wird.

XCMG erhielt über 10.000 Bewerbungen aus 54 Ländern und Regionen für die zweite Ausgabe von XCMG Apprentices im Dezember 2016. Die fünf glücklichen Gewinner folgten ihren Mentoren auf eine individuelle Reise durch das Unternehmen und besuchten das weltweit größte kombinierte Fabrikgebäude, Asiens größtes Vibrations- und Geräuschlabor, die größte und automatisierteste Schweißbasisstation und die weltweit erste lineare Fertigungsstraße für Krane mit extremer Tragfähigkeit.

Während sich die letzten beiden Ausgaben mehr auf intelligente Fertigung und den praktischen Betrieb konzentriert haben, wird die dritte Ausgabe Führungskräfte- und professionelle Entwicklung betonen, da die Praktikanten Wang Min, Vorsitzender und President von XCMG, für eine Woche am Arbeitsplatz verfolgen werden.

"Wir hoffen, dass das 'Eine Woche CEO'-Projekt Praktikanten Einblicke in den täglichen Betrieb von XCMG bieten wird und sie ermutigt, in diesem Feld Führungspositionen zu übernehmen. Die Gewinner werden ihr großes Potenzial in der Baumaschinenbranche bereits unter Beweis gestellt haben und wir sind stolz darauf, ihren Horizont zu erweitern und sie in die chinesische Fertigungskultur einzuführen sowie sie mit dem Wesen von XCMG vertraut zu machen", so Wang.

Um sich zu bewerben, besuchen Sie bitte https://www.xcmgapprentices3.com. Online-Bewerbungen enden am 27. November.

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 74-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan nimmt es Platz Neun in der weltweiten Baumaschinenbranche ein. Das Unternehmen exportiert in über 177 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

