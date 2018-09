KAICIID stellt Dialogo! vor: Ein Brettspiel, das schwierige Gespräche einfacher macht

Wien (ots/PRNewswire) - Gespräche zu sensiblen Themen, Werten und Überzeugungen und aktuellen globalen Themen können durch das kürzlich vorgestellte Spiel Dialogo!, ein Lehrmittel des Internationalen Dialogzentrums (KAICIID) mit Sitz in Wien, auf spannende und unterhaltsame Weise einfacher gemacht werden.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/736345/Dialogo__Board_Game.jpg )

Dialogo! wurde für Spieler ab 10 Jahren entwickelt und ist ein Brettspiel, das die Spieler herausfordert, Moderationspraktiken zu üben, Missverständnisse zu überwinden, Stereotypen zu zerstreuen und zu lernen, besser zuzuhören und zu kommunizieren. Dieses Spiel ist für alle gedacht, egal ob es sich um Jugendleiter, Friedenhelfer, Lehrer, Schüler oder Familien handelt; es fördert das kritische Denken und den Respekt vor anderen Menschen.

"Bei unserer Arbeit, der Ausbildung/Fortbildung religiöser / Würdenträger / Oberhäupter auf der ganzen Welt, sehen wir oft, dass Spannungen mit der Unfähigkeit beginnen, die Position eines anderen zu verstehen und die eigene Position zu kommunizieren. Wenn wir unsere Differenzen nicht friedlich und respektvoll diskutieren können, dann beginnen Missverständnisse. Das gilt für Familien und Schulen ebenso wie für Länder. Mit diesem Spiel möchten wir unsere Methode des Dialogs Einzelpersonen sowie Gemeinschaften überall zugänglich machen, damit sie herausfordernde Themen auf konstruktive Weise diskutieren können."

"Wir sehen das Spiel als ein Instrument, welches von Lehrern verwendet wird, die respektvolle Diskussionen über Unterschiede in ihren Klassenzimmern fördern wollen, oder von Eltern, die ihren Kindern das gegenseitige Verständnis mit anderen Menschen beibringen wollen. Einige Gruppen bei KAICIID haben es bereits als Moderationsinstrument / Moderationstool or Werkzeug für den Dialog über so unterschiedliche Themen wie religiöse Symbole, Geschlecht und Migration eingesetzt und konnten dabei große Erfolge verzeichnen. Außerdem ist es eine spielerische und unterhaltsame Art zur Förderung von Teambildung", so Katerina Khareyn, Programm-Managerin.

Sie können das Spiel kostenlos von der Website des KAICIID herunterladen. Es ist derzeit auf or in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch und Russisch erhältlich. Übersetzungen ins Arabische, Burmesische und Französische sind in Vorbereitung. KAICIID entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Mumkin Studio in Chicago einen Prototyp, der zunächst im Rahmen der "Dialogue for Peace"-Schulung des Zentrums mit jungen Pfadfindern getestet wurde. Die endgültige Version des Spiels wurde nach mehreren Testrunden mit verschiedenen Gruppen und Workshops, deren Teilnehmer ihr Feedback abgaben, produziert..

"Dialog ist auf allen Ebenen notwendig - in jedem Winkel der Welt. Bei KAICIID setzen wir nicht nur interreligiösen Dialog ein, um Spannungen abzubauen, wir bieten nicht nur Dialogschulungen für Friedenshelfer und religiöse Würdenträger auf der ganzen Welt an, wir tun noch viel mehr. Mit Dialogo! können wir den Dialog in Schulen, daheim / im eigenen Zuhause, in Gemeinden und für junge Menschen auf globaler Ebene fördern. Mit diesem Spiel wollen wir den Dialog zu einer unterhaltsamen Lernerfahrung für alle machen", so KAICIID-Generalsekretär Faisal bin Muaammar.

Informationen zu KAICIID

KAICIID ist eine staatenübergreifende/zwischenstaatliche Organisation, die weltweit den Dialog zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie zur Förderung von gegenseitigemVerständnis und Kooperation einsetzt. Das Zentrum wurde von den Regierungen Österreichs, Saudi-Arabiensund Spaniens gegründet; der Heilige Stuhl ist beobachtendes Gründungsmitglied. Das Direktorium besteht aus namhaften Vertretern von fünf großen Weltreligionen (Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judaismus).

Pressekontakt:

KAICIID Communications

Press@kaiciid.org

+43-1-313-22-408

Original-Content von: KAICIID Dialogue Centre, übermittelt durch news aktuell