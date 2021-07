Mindtree

Mindtree erhält "Data Analytics Partner Specialization" im Google Cloud Partner Advantage-Programm

Bengaluru, Indien und Warren, N.j. (ots/PRNewswire)

- Die Auszeichnung unterstreicht die technische Kompetenz und den nachweislichen Erfolg von Mindtree bei der Aufbereitung, Speicherung und Analyse von Daten

Mindtree, ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass es die "Data Analytics Services Partner Specialization" im Google Cloud Partner Specialization-Programm erhalten hat. Diese Spezialisierung unterstreicht das Know-how und den Erfolg von Mindtree bei der Nutzung von Analysen für geschäftliche Einblicke auf Grundlage der Google Cloud Platform-Technologie.

Die Spezialisierungen im Rahmen des Google Cloud Partner Specialization-Programms wurden entwickelt, um Google Cloud-Kunden qualifizierte Partner zur Verfügung zu stellen, die technische Kompetenz und nachweisliche Erfolg in speziellen Lösungs- und Servicebereichen vorweisen können. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von Mindtree, den Datenanalyseprozess von der Aufnahme bis zur Vorbereitung, Speicherung und Analyse voranzutreiben, was im Zuge der Suche der Unternehmen nach Analysen für datenbasierte Geschäftseinblicke zunehmend wichtig geworden ist. Darüber hinaus hat Mindtree kürzlich die "Application Development Partner Specialization" erhalten und ist ein Google Cloud-Partner, der seinen Kunden ein komplettes Spektrum an Cloud-Diensten bietet. Dazu gehören Big Data-Diensten, Migration und Transformation, SAP-Implementierung, Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz und maschineller Lerndienste.

"Unternehmen verlassen sich auf Analyseplattformen, die ihnen helfen, die riesigen Datenmengen, die sich bei ihnen ansammeln, zu interpretieren und zu nutzen", erklärte Dayapatra Nevatia, leitender Geschäftsführer von Mindtree. "Da jedoch immer mehr Unternehmen einen Cloud-zentrierten Ansatz verfolgen, können Unternehmen auf relevante Daten zugreifen, die zusätzliche Erkenntnisse und Mehrwert liefern. Mindtree ist bestrebt, Unternehmen bei der Suche nach den passenden Cloud-Angeboten zu unterstützen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Diese Anerkennung bestätigt unseren nachweislichen Erfolg bei der Unterstützung von Google Cloud-Kunden, die vollen Nutzen aus den Datenanalysefunktionen ziehen."

Als Google Cloud-Partner unterstützt Mindtree Kunden dabei, native Google Cloud-Dienste zu verwenden, um eine Datenveröffentlichung für eine erkenntnisbasierte Entscheidungsfindung nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Zudem hat das Unternehmen mittels Daten trainierte Algorithmen entworfen, erstellt und automatisiert, um seinen Kunden verschiedene Initiativen zu ermöglichen.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mindtree wurde 1999 als "Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen wendet sein tiefgreifendes Domänenwissen auf 260 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und gelten durchweg als einer der besten Arbeitgeber. Das spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 27.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

