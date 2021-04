Mindtree

Mindtree meldet zuverlässiges Umsatzwachstum von 5,2 % gegenüber dem Vorquartal in US-Dollar; empfiehlt Schlussdividende von 17,5 INR je Aktie

Bangalore, Indien und Warren, N.j (ots/PRNewswire)

Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seine Kunden dabei unterstützt, schnellere Geschäftsergebnisse zu erzielen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal zum 31. März 2021 bekannt, wie vom Vorstand genehmigt.

"Wir sind stolz darauf, ein weiteres starkes Quartal bereitzustellen, angetrieben durch eine signifikante Entwicklung unseres Kundenportfolios weltweit, was zu einem Umsatzwachstum von 5,2 %, einem EBITDA von 21,9 % und einem Auftragsbestand von 375 Mio. US-Dollar zum Ende des vierten Quartals führte. Unsere Reise des profitablen Wachstums und der nahtlosen Lieferung während des Pandemiejahres wurde durch die Widerstandsfähigkeit von Mindtree Minds, das Engagement unseres Führungsteams und vor allem durch die kontinuierliche Unterstützung unserer Kunden ermöglicht", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director, Mindtree. "Die heute bekannt gegebene Schlussdividende von 17,5 INR pro Aktie unterstreicht das Engagement von Mindtree zur Steigerung des Shareholder Value. Für das Jahr stellten wir einen Umsatz von 1.076,5 Mio. US-Dollar und eine Margenausweitung von 680 Basispunkten bereit, während wir unseren Auftragsbestand um 12,3 % erhöhten. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2002 sind wir zuversichtlich, dass die anhaltende Kundennachfrage nach unseren transformativen Dienstleistungen, ein starker Auftragsbestand und unsere strategischen Investitionen uns gut positionieren, um ein zweistelliges Wachstum bereitzustellen und ein EBITDA von über 20 % zu erzielen."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum Mittwoch, 31. März 2021

- In US-Dollar: - Umsatz 288,2 Mio. US-Dollar (Wachstum von 5,2 % im Quartalsvergleich / 3,5 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 43,3 Mio. US-Dollar (Wachstum von 1,9 % im Quartalsvergleich / 53,4 % im Jahresvergleich) - In Rupien: - Umsatz 21.093 Mio. INR (Wachstum von 4,2 % im Quartalsvergleich / 2,9 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 3.173 Mio. INR (Wachstum von 2,8 % im Quartalsvergleich / 53,9 % im Jahresvergleich)

Quartal zum Mittwoch, 31. März 2021

- In US-Dollar umgerechnet: - Umsatz bei 1.076,5 Mio. US-Dollar (Rückgang um 1,1 %) Reingewinn bei 150,0 Mio. US-Dollar (Wachstum von 69,6 %) - In Rupien umgerechnet: - Umsatz bei 79.678 Mio. INR (Wachstum von 2,6 %) Reingewinn bei 11.105 Mio INR (Wachstum von 76,0 %)

Sonstige Kennzahlen:

- Kunden: - 270 aktive Kunden zum Mittwoch, 31. März 2021 Kunden mit 5 Mio. USD um 1 gewachsen, insgesamt 44 - Mitarbeiter: - 23.814 Mindtree Minds zum Mittwoch, 31. März 2021 Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 12,1 % - Geschäftsabschlüsse im 4. Quartal mit führenden globalen Kunden: - Mindtree hat sich mit einem der führenden Elektronikhändler zusammengetan, um seine Omni-Channel-Vision für seine Nutzer zu realisieren Mindtree unterzeichnete einen mehrjährigen Vertrag mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Design und Herstellung von Haushaltsgeräten, um die Online-Retail-Erfahrungen ihrer Nutzer zu transformieren Für ein führendes Unternehmen im Bereich Baustoffe und Bausysteme mit Sitz in Deutschland wird Mindtree digitale Dienstleistungen erbringen und bei der Technologieintegration nach der Fusion helfen Mindtree wurde von einem weltweit führenden Unternehmen für Reisesoftware und -technologie als strategischer Partner ausgewählt, um seine Plattform für Passagierreservierungen zu modernisieren und die Transformation in die Cloud zu beschleunigen Mindtree wurde von einer führenden Bank ausgewählt, um Salesforce-Transformationsdienste über mehrere Regionen hinweg für deren Vermögensverwaltungsabteilung bereitzustellen - Anerkennungen: - Die Everest Group, ein führendes Beratungs- und Forschungsunternehmen, hat Mindtree als "großen Konkurrenten" in seinem Software Product Engineering Services PEAK Matrix® Assessment 2021 ausgezeichnet Mindtree wurde von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, als führend im ISG Provider Lens(TM) Salesforce Ecosystem Partners Reports US 2021 für Implementierungs-, Integrations- und Managed Application Services für Großunternehmen ausgezeichnet Mindtree wurde von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, als Marktführer im ISG Provider Lens Mainframe Services & Solutions 2021 für Mainframe Transformation Services in den USA ausgezeichnet Mindtree wird zum Gewinner des Golden Peacock National Award 2020 für Corporate Social Responsibility gekürt Mindtree wurde von der Association for Talent Development (ATD) als Gewinner der BEST-Auszeichnungen für den Nachweis des unternehmensweiten Erfolgs durch die Entwicklung von Mitarbeitertalenten ausgezeichnet Mindtree wurde von den Associated Chambers for Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) mit dem zweiten Platz in der Kategorie "Bester Arbeitgeber für Frauen" (groß) ausgezeichnet Mindtree wurde bei den People First ACE Awards 2020, die vom Nationalen HRD-Netzwerk vergeben werden, für "Workforce Planning and Staffing Solutions" und "Organization Design" ausgezeichnet Mindtree wurde vom BW Business World HR Excellence Award 2021 als Gewinner in der Kategorie "Excellence in Employee Welfare Initiative" anerkannt und belohnt. - Ankündigungen - Der Vorstand hat eine Schlussdividende von 175 % (17,5 Rs pro Aktie mit einem Nennwert von je 10 Rs) für das am 31. März 2021 endende Geschäftsjahr vorgeschlagen, die der Zustimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung unterliegt

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. "Born digital" im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 270 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 23.800 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Bedingungen könnten die Technologie-Ausgaben von Kunden verringern, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden hinauszögern und unsere Fähigkeit, Beratungsdienste vor Ort zu erbringen, beeinflussen - alle diese Faktoren könnten sich negativ auf unseren künftigen Umsatz, unsere Marge und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

